Hỏa lực súng máy giúp B-26 Marauder tự vệ trước tiêm kích đối phương

B-26 Marauder hoạt động trong môi trường mà oanh tạc cơ có thể bị tiêm kích đối phương đánh chặn.

Để đối phó nguy cơ này, máy bay được trang bị các súng máy Browning cỡ 12,7 mm tại những vị trí khác nhau trên thân và tháp súng.

Cấu hình cụ thể thay đổi theo phiên bản và giai đoạn sản xuất.

Trên một số biến thể, hệ thống vũ khí phòng thủ bao gồm súng máy ở mũi, tháp súng phía trên và vị trí phía dưới thân.

Những khẩu súng này tạo ra các hướng bắn khác nhau, giúp phi hành đoàn đối phó với máy bay tiếp cận từ nhiều góc độ.

Tuy nhiên, hỏa lực phòng thủ không thể thay thế hoàn toàn vai trò của tiêm kích hộ tống hoặc chiến thuật bay theo đội hình.

Một số phiên bản B-26 sử dụng mũi kính để bố trí vị trí ngắm ném bom, trong khi các phiên bản khác có mũi đặc với nhiều súng máy hướng về phía trước.

Sự khác biệt này phản ánh cách nhà thiết kế điều chỉnh máy bay theo yêu cầu nhiệm vụ.

Mũi đặc với súng máy phù hợp hơn với các nhiệm vụ tiến công mục tiêu mặt đất ở góc thấp, trong khi mũi kính hỗ trợ vai trò ném bom có người ngắm.

Hỏa lực mạnh cũng làm tăng yêu cầu đối với công tác bảo dưỡng. Súng máy, cơ cấu cấp đạn và tháp súng phải hoạt động ổn định trong điều kiện rung lắc và nhiệt độ thay đổi.

Phi hành đoàn cần phối hợp chặt chẽ để theo dõi các hướng tiếp cận, trong khi phi công duy trì đội hình và điều khiển máy bay.

Dù được trang bị súng máy, Marauder vẫn dễ bị tổn thương nếu tách khỏi đội hình hoặc bị tiêm kích đối phương tiếp cận ở vị trí thuận lợi.

Vì vậy, khả năng tự vệ của máy bay phải được đặt trong tổng thể chiến thuật tác chiến, chứ không chỉ dựa vào số lượng súng.

Hệ thống vũ khí phòng thủ là một phần quan trọng trong thiết kế của B-26, cho thấy các oanh tạc cơ thời kỳ này phải cân bằng giữa tải trọng bom, tốc độ và khả năng sống sót.