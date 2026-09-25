Hòa Long công bố Quyết định công nhận xã An toàn khu

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao hoa và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Hòa Long là xã An toàn khu và trao Bảng tượng trưng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 100% người dân thường trú trên địa bàn xã.

Qua hồ sơ, tư liệu lịch sử và những chứng cứ được sưu tầm, xác minh có thể thấy, vùng đất Hòa Long được hình thành từ các địa bàn Hòa Long, Long Hậu, Long Thắng và thị trấn Lai Vung trước đây - từng giữ vị trí quan trọng trong hoạt động của cách mạng.

Trong 2 cuộc kháng chiến, nơi đây từng là địa bàn cán bộ cấp Khu, Xứ ủy, các cơ quan, đơn vị và Lực lượng vũ trang về đứng chân, làm việc, chỉ đạo phong trào; là tuyến giao liên, trung chuyển, tiếp tế giữa các khu vực; là nơi đóng quân, huấn luyện, tập kết lực lượng và có những cơ sở phục vụ việc bảo quản, sửa chữa, chế tạo vũ khí cho cách mạng.

Đặc biệt, phong trào cách mạng ở đây được xây dựng khá sớm. Chi bộ Long Hậu được thành lập từ tháng 9-1945; trong kháng chiến chống Mỹ, Hòa Long tiếp tục xây dựng nhiều cơ sở cách mạng, lực lượng du kích, binh vận, nội tuyến và vận động Nhân dân tham gia bảo vệ cách mạng.

Có những người trực tiếp cầm súng chiến đấu. Nhưng cũng có rất nhiều người âm thầm nuôi giấu cán bộ, giữ bí mật, đào hầm trong nhà, trong vườn, làm giao liên, binh vận, tôn giáo vận, tiếp tế lương thực, cung cấp thông tin, cho con em tham gia cách mạng. Nhiều gia đình, trong đó có cả đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đã chấp nhận hiểm nguy để che chở, bảo vệ cán bộ và cơ sở cách mạng.

Những thành tích đó được ghi dấu bằng sự hy sinh của 217 liệt sĩ, 27 Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý; trong đó Long Hậu, nay thuộc xã Hòa Long, đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2005…

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh, việc được công nhận xã An toàn khu là sự ghi nhận chính thức đối với những đóng góp của vùng đất và con người Hòa Long trong lịch sử cách mạng. Những sự kiện, con người, địa danh từng được lưu giữ trong ký ức của các thế hệ nay tiếp tục được nghiên cứu, xác minh và ghi nhận bằng hồ sơ, tư liệu và quyết định của Nhà nước.

Cùng với đó, việc này cũng tri ân những người đã hy sinh, những người trực tiếp chiến đấu; nhưng cũng phải dành sự trân trọng đối với những người dân vô danh đã góp phần làm nên thắng lợi.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hòa Long trao Giấy khen cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Hòa Long.

Đồng thời, có những sự hy sinh không được ghi thành chiến công, nhưng nếu thiếu những đóng góp thầm lặng ấy, phong trào cách mạng khó có thể tồn tại và phát triển. Được công nhận xã An toàn khu không chỉ hướng chúng ta nhìn về quá khứ, mà còn nhắc nhở chúng ta phải có trách nhiệm với hiện tại và tương lai…

Dịp này, UBND xã Hòa Long cùng các đơn vị liên quan tặng Giấy khen, quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Hòa Long...