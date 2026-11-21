Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của quê hương Hoa Lộc.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Trung đội dân quân gái Hoa Lộc, đông đảo Nhân dân, giáo viên và 400 học sinh Trường THCS Hoa Lộc, được phát trực tiếp trên Fanpage “Trang thông tin xã Hoa Lộc”, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương trên các nền tảng số.

Tại chương trình, các đại biểu và học sinh cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của quê hương, đặc biệt là chiến công của Trung đội dân quân gái Hoa Lộc. Thành lập ngày 15/5/1967 với 14 nữ dân quân, dưới sự chỉ huy của Trung đội trưởng Thăng Thị Sắc và Trung đội phó Trinh Thị Cân, đơn vị đã lập nhiều chiến công xuất sắc, bắn rơi 3 máy bay Mỹ vào các ngày 16/6/1967, 2/11/1967 và 30/7/1972. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Trung đội vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1973.

Tái hiện lại cảnh xe đạp thồ tại Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trưng bày sách, báo, hình ảnh, tư liệu về Trung đội dân quân gái Hoa Lộc, Trận địa Đông Ngàn và truyền thống cách mạng địa phương. Các em học sinh còn được tham gia những trò chơi dân gian như nhảy bao bố, ô ăn quan, chuyền chắt..., tạo không khí vui tươi, góp phần kết nối các thế hệ.

Các đồng chí ãnh đạo xã Hoa Lộc tặng quà tri ân đại diện Trung đội dân quân gái Hoa Lộc.

Thông qua chương trình, xã Hoa Lộc tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị di sản lịch sử, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.