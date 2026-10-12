Hoa Lâm Đồng tìm cơ hội từ thị trường trực tuyến

Kênh trực tuyến mở thêm cơ hội kết nối hoa Đà Lạt với người tiêu dùng

Tìm khách hàng từ thị trường số

Một bó hoa, vài chậu cây cho một đơn đặt hàng - những nhu cầu nhỏ lẻ ấy đặt ra cách phục vụ khác với việc xuất bán hoa theo lô. Người mua chỉ cần thao tác mất vài phút trên điện thoại, nhưng với nhà sản xuất, mỗi đơn hàng lại đòi hỏi một chuỗi công việc, từ tư vấn, chọn hoa đến đóng gói, giao nhận.

Theo thông tin từ Hiệp hội Hoa Đà Lạt, diện tích hoa toàn tỉnh Lâm Đồng đạt hơn 12.000 ha, sản lượng khoảng 4,5 tỷ cành. Quy mô ấy đặt ra yêu cầu phát triển thêm các kênh tiêu thụ, kết nối sản xuất với nhu cầu của người mua.

Về phía thị trường, nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thông minh - Metric ghi nhận doanh số năm 2025 trên 4 sàn thương mại điện tử gồm shopee, tiktok shop, lazada và tiki đạt 429,7 ngàn tỷ đồng, tăng 34,75% so với năm 2024. Dù chưa phản ánh riêng ngành hoa, con số này cho thấy quy mô giao dịch trực tuyến đáng để các nhà sản xuất quan tâm.

Ngay cả doanh nghiệp có hệ thống bán lẻ tại nhiều tỉnh, thành phố như Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm, phường Lâm Viên - Đà Lạt cũng chú trọng phát triển kênh trực tuyến. "Mạng lưới cửa hàng và năng lực sản xuất là lợi thế, nhưng tiếp cận khách hàng trên môi trường số vẫn là một phần việc cần đầu tư", ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ.

Nếu bán cho doanh nghiệp thường gắn với những đơn hàng số lượng lớn, còn bán trực tiếp đến người tiêu dùng phải chia thành nhiều đơn nhỏ. Mỗi khách có nhu cầu riêng về loại hoa, màu sắc, mức giá và thời điểm nhận. Khối lượng hoa trong một đơn ít hơn không có nghĩa công việc phục vụ đơn hàng cũng giảm tương ứng.

Khâu kiểm tra chất lượng trước khi đóng gói, giao hoa cho khách hàng

Đây là bài toán được đặt ra trong câu chuyện kinh doanh trực tuyến của nhiều công ty hoa ở phường Lâm Viên - Đà Lạt. Để đưa sản phẩm đến từng người mua, nhà sản xuất phải tính đến nhân lực chăm sóc khách hàng, quản lý đơn, đóng gói và vận chuyển. Một bộ phận quen xử lý đơn hàng lớn chưa chắc có thể đáp ứng ngay nhịp vận hành của bán lẻ.

Giữ hoa tươi để giữ khách

Với hoa tươi, thời gian là một phần của chất lượng. Khoảng cách vận chuyển, cách đóng gói và quá trình giao hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm mua sắm. Người mua qua mạng không trực tiếp lựa từng cành hoa. Hình ảnh, thông tin sản phẩm và cam kết của người bán là cơ sở để họ đặt niềm tin. Khi sản phẩm nhận được khác với kỳ vọng, một đơn hàng thành công về thanh toán, song sẽ để lại một trải nghiệm thất vọng. Uy tín vì vậy được kiểm chứng ở lúc giao hoa, chứ chưa thể đo bằng số đơn đã chốt.

Ông Phạm Hoàng Thái Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần Color Life cho biết, việc tự xây dựng đầy đủ quy trình kinh doanh hoa trực tuyến là trở ngại đối với các doanh nghiệp nhỏ và nông dân. Trong bối cảnh đó, mô hình Sàn giao dịch hoa Đà Lạt (Dalat.Flowers) gợi mở hướng tiếp cận thông qua liên kết, giúp nhà vườn không nhất thiết phải tự đảm nhiệm toàn bộ quy trình bán lẻ.

Khách hàng dễ dàng mua hoa tươi qua kênh trực tuyến

Liên kết chỉ có ý nghĩa khi trách nhiệm được phân định rõ. Nhà vườn cần bảo đảm chất lượng và khả năng cung ứng; đơn vị bán hàng cần thông tin đúng, tiếp nhận yêu cầu chính xác; khâu vận chuyển cần phù hợp với đặc tính hoa tươi. Khi có khiếu nại, người mua cũng cần một đầu mối giải quyết cụ thể.

Kinh doanh trực tuyến mở thêm đường đến thị trường cho hoa Đà Lạt, nhưng hiệu quả không chỉ nằm ở việc bán được thêm bao nhiêu bó hoa. Đó còn là khả năng hiểu nhu cầu, phục vụ đúng hẹn và khiến khách hàng quay lại. Một cú chạm có thể khởi đầu giao dịch, chất lượng bó hoa đến tay người nhận mới là lý do để có nhiều đơn hàng tiếp theo.