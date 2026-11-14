Hòa Lạc khánh thành cầu ranh Hòa Bình trị giá hơn 170 triệu đồng

Khánh thành cầu ranh Hòa Bình.

Cầu ranh Hòa Bình được xây dựng bằng kết cấu sắt, dài 38m, rộng 2m, tải trọng 1 tấn. Công trình có tổng kinh phí hơn 170 triệu đồng và hơn 200 ngày công lao động, từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của các mạnh thường quân.

Cầu cũ tại khu vực này được xây dựng từ năm 2008, đến nay đã xuống cấp. Việc hoàn thành và đưa cầu ranh Hòa Bình vào sử dụng góp phần bảo đảm việc đi lại, giao thương thuận lợi hơn cho người dân, nhất là các hộ sinh sống ở khu vực giáp ranh giữa hai xã.

Công trình là kết quả của sự chung sức, đồng lòng giữa chính quyền, mạnh thường quân và nhân dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ đời sống người dân địa phương.