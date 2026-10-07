Hoa Kỳ triển khai sáng kiến hỗ trợ Việt Nam xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam mới đây đã triển khai hai sáng kiến nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng lực lượng lao động có kỹ năng, sẵn sàng cho tương lai.

Khởi động chương trình NeoTECH EnglishWorks! trên toàn quốc. Ảnh: ĐSQ

Ngày 5-10, Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks khởi động chương trình NeoTECH EnglishWorks! trên toàn quốc, thông qua Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là đơn vị thực hiện, giúp sinh viên và giảng viên tại mười trường đại học Việt Nam nâng cao kỹ năng tiếng Anh thực tiễn cho môi trường làm việc công nghệ cao. Đây là dự án mới nhất của Hoa Kỳ nhằm mở rộng đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam.

Theo Đại sứ, đối với sinh viên các ngành kỹ thuật, kỹ năng tiếng Anh vững vàng mở ra cánh cửa tiếp cận thông tin, mạng lưới chuyên môn và cơ hội nghề nghiệp.

“Thông qua đầu tư cho đào tạo tiếng Anh, Hoa Kỳ tự hào hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam và củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước”, bà Jennifer Wicks cho biết.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã và đang hỗ trợ phát triển tiếng Anh trên khắp Việt Nam qua Chương trình Tiếng Anh Access (English Access Program), Hội nghị quốc tế VietTESOL và chuỗi sự kiện American English Viewing Marathon.

Chương trình Trợ giảng tiếng Anh Fulbright được triển khai tại Việt Nam từ năm 2008 và mỗi năm đưa 22 cử nhân mới tốt nghiệp từ các trường đại học của Hoa Kỳ đến giảng dạy tại các trường trung học phổ thông chuyên, cao đẳng và đại học trên cả nước. Chương trình vừa thúc đẩy việc dạy và học tiếng Anh, vừa tạo điều kiện giao lưu văn hóa giữa người Mỹ với học sinh, sinh viên người Việt.

Chương trình vừa thúc đẩy việc dạy và học tiếng Anh, vừa tạo điều kiện giao lưu văn hóa giữa người Mỹ với học sinh, sinh viên người Việt.

Cùng với đó, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tổ chức Khu gian hàng Hoa Kỳ tại Hội nghị quốc tế về Hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục & Công nghệ giáo dục (IECEE), do Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) tổ chức (từ ngày 8 đến 9-10) tại Hà Nội.

Khu gian hàng Hoa Kỳ giới thiệu sáu trường đại học, năm doanh nghiệp tư nhân Hoa Kỳ cùng các chương trình giáo dục của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Educational Testing Service (ETS), tổ chức giáo dục và khảo thí tư nhân lớn nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ, cùng bốn doanh nghiệp Hoa Kỳ khác sẽ có gian hàng riêng. Các đơn vị này sẽ giới thiệu cách họ có thể giúp Việt Nam đạt mục tiêu đổi mới giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực.

Các chuyên gia Hoa Kỳ sẽ trình bày về các chủ đề “Nâng tầm giáo dục Việt Nam bằng đổi mới sáng tạo Hoa Kỳ”, hợp tác quốc tế về siêu trí tuệ (SI) và chiến lược xây dựng đại học số. Theo Bộ GD&ĐT, hơn 900 đại biểu đã đăng ký tham dự, trong đó khoảng 400 đại biểu đăng ký phiên giáo dục đại học.

Cuối năm nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ dự kiến đưa đại diện của ba cơ sở giáo dục hàng đầu đến Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo về siêu trí tuệ bậc đại học và sau đại học.