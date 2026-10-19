Hoa Kỳ rà soát thuế túi giấy Việt Nam, một doanh nghiệp bị tính biên độ bán phá giá 28,52%

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 14/10/2026, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố kết luận sơ bộ rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với túi giấy mua sắm nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 3/1/2024 đến ngày 30/6/2025.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Bao bì quốc tế (International Packaging Limited Company - IPLC) là doanh nghiệp duy nhất được rà soát trong đợt này, bị xác định có biên độ bán phá giá 28,52%. Cụ thể, IPSC có hoạt động bán túi giấy mua sắm xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị thông thường trong giai đoạn rà soát.

Sau khi có kết luận cuối cùng, mức ký quỹ đối với IPSC sẽ được điều chỉnh theo biên độ được DOC xác định tại kết quả cuối cùng. Trường hợp biên độ bằng 0 hoặc thấp hơn mức tối thiểu 0,5%, doanh nghiệp sẽ không phải ký quỹ thuế chống bán phá giá theo kết quả rà soát này.

Công ty TNHH MTV Bao bì quốc tế bị xác định có biên độ bán phá giá 28,52% theo kết luận sơ bộ (Ảnh minh họa).

Trong Công báo, Hoa Kỳ cũng cho biết mức thuế 92,34% đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam chưa được xác định có mức thuế riêng tiếp tục được giữ nguyên. Đây là mức được xác định trong lệnh áp thuế chống bán phá giá trước đó.

Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam và ngoài Việt Nam đã được xác định mức thuế riêng trong những giai đoạn trước, mức ký quỹ hiện hành tiếp tục được duy trì theo quy định. Trong đó, một số doanh nghiệp Việt Nam đã được xác định mức thuế 36,51% theo lệnh áp thuế trước đây.

Vụ việc được DOC khởi xướng ngày 22/8/2025. Do Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đóng cửa, toàn bộ thời hạn tố tụng đã được gia hạn thêm 47 ngày và 21 ngày, thời hạn ban hành kết luận sơ bộ tiếp tục được gia hạn hai lần (đến ngày 30/9/2026 và ngày 07/10/2026).

Trong số 5 doanh nghiệp Việt Nam ban đầu đề nghị rà soát, 4 doanh nghiệp đã rút yêu cầu trong thời hạn quy định. DOC do đó chấm dứt rà soát đối với các doanh nghiệp này, chỉ giữ lại IPSC là bị đơn bắt buộc duy nhất.

Về phạm vi sản phẩm, lệnh áp thuế áp dụng đối với túi giấy mua sắm nhập khẩu từ Việt Nam thuộc phạm vi Lệnh áp thuế chống bán phá giá ban hành ngày 18/7/2024 (89 FR 58334).

Loại túi này có quai, không phân biệt có in hình hay không, màu sắc hoặc cách hoàn thiện mép trên. Túi thuộc phạm vi vụ việc thường được làm từ giấy kraft hoặc các loại sợi cellulose, bìa giấy hoặc bìa ép có định lượng dưới 300 g/m vuông, có chiều rộng ít nhất 4,5 inch và chiều sâu ít nhất 2,5 inch khi mở.

Trước đó, sản phẩm túi giấy mua sắm của Việt Nam đã bị Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá 92,34% kể từ giữa năm 2024 (Ảnh minh họa).

Theo lịch trình dự kiến, ngày 19/10 là hạn DOC công bố số liệu và các phân tích tính toán liên quan. Các bên quan tâm có thời hạn đến trước 17h ngày 4/11 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ để nộp bản bình luận qua hệ thống ACCESS. Hạn nộp bản bình luận phản biện là ngày 9/11 và hạn nộp yêu cầu tổ chức phiên điều trần cần gửi trước 17h ngày 13/11.

Đến ngày 18/11, DOC dự kiến hướng dẫn Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) xác định mức thuế đối với các doanh nghiệp đã được chấm dứt rà soát. Kết luận cuối cùng của đợt rà soát đối với túi giấy mua sắm Việt Nam dự kiến được ban hành vào khoảng ngày 11/2/2027.

Trước diễn biến trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị IPSC nghiên cứu kỹ các số liệu tính toán do DOC công bố, chủ động rà soát sai sót, chuẩn bị tài liệu phục vụ thẩm tra tại chỗ nếu có và xây dựng bản bình luận đúng thời hạn. Doanh nghiệp cũng cần cân nhắc gửi yêu cầu tổ chức phiên điều trần nếu có vấn đề cần làm rõ.

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu khác, Cục Phòng vệ khuyến nghị cần chủ động theo dõi diễn biến vụ việc, cân nhắc yêu cầu rà soát hành chính đợt tới để được hưởng mức thuế riêng, tránh chịu mức thuế toàn quốc 92,34% hoặc rà soát mức thuế riêng. Cục Phòng vệ thương mại đồng thời lưu ý các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với nhà nhập khẩu Hoa Kỳ để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp chứng nhận liên quan đến việc hoàn trả thuế chống bán phá giá trước khi hoàn tất thủ tục thanh khoản các tờ khai nhập khẩu thuộc kỳ rà soát.

Trước đó, ngày 31/5/2023, Hoa Kỳ cũng từng tiếp nhận đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với túi giấy mua sắm nhập khẩu từ Việt Nam và một số quốc gia khác. Đến ngày 18/7/2024, Hoa Kỳ ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá, trong đó một số doanh nghiệp Việt Nam được xác định mức thuế 36,51%, còn mức 92,34% áp dụng cho Việt Nam.

Theo số liệu Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) công bố tại thời điểm đó, năm 2022, Hoa Kỳ nhập khẩu khoảng 143,9 triệu USD sản phẩm túi giấy thuộc phạm vi điều tra từ Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành nguồn cung lớn thứ hai, sau Trung Quốc.