Thuốc ức chế yếu tố đông máu XIa trong phòng ngừa tái phát đột quỵ. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Trong tháng 11/2026, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt Sunharbo, thuốc đầu tiên thuộc nhóm ức chế yếu tố đông máu XIa (FXIa). Thuốc được sử dụng kết hợp với thuốc kháng tiểu cầu nhằm giảm nguy cơ tái phát đột quỵ ở một số bệnh nhân trưởng thành.

Đối tượng được chỉ định là những người vừa bị đột quỵ thiếu máu cục bộ mức độ nhẹ đến trung bình, không do cục máu đông từ tim gây ra, hoặc người vừa trải qua cơn thiếu máu não thoáng qua có nguy cơ cao.

Sunharbo được đánh giá trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 mang tên OCEANIC-STROKE, với sự tham gia của 12.327 người trưởng thành.

Trong vòng 72 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng, những người tham gia được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Một nhóm dùng Sunharbo, nhóm còn lại dùng giả dược. Cả hai nhóm đều được điều trị bằng thuốc kháng tiểu cầu.

Sau thời gian theo dõi trung vị 14,2 tháng, nhóm sử dụng Sunharbo với liều 50mg mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ thiếu máu cục bộ thấp hơn 26% so với nhóm dùng giả dược.

Sunharbo có tác dụng ức chế yếu tố đông máu XIa, qua đó hạn chế quá trình hình thành cục máu đông có thể gây tắc mạch máu não.

Tiến sĩ Hylton V. Joffe, đại diện Trung tâm Đánh giá và Nghiên cứu Thuốc của FDA, cho biết đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Hoa Kỳ.

Người từng bị đột quỵ thường sẽ có nguy cơ tái phát, vì vậy việc có thêm thuốc phòng ngừa mang lại lựa chọn điều trị mới cho người bệnh.

Bên cạnh hiệu quả phòng ngừa đột quỵ, thử nghiệm cũng đánh giá nguy cơ chảy máu khi sử dụng Sunharbo. Kết quả cho thấy tỷ lệ chảy máu nghiêm trọng nhìn chung tương đương giữa hai nhóm. Tuy nhiên, nguy cơ này cao hơn ở người trên 75 tuổi và trong 90 ngày đầu điều trị. Tình trạng xuất huyết tiêu hóa cũng được ghi nhận nhiều hơn ở nhóm dùng Sunharbo.

FDA lưu ý thuốc chưa được phê duyệt để phòng ngừa đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ. Sunharbo cũng không được khuyến cáo sử dụng cho người suy gan mức độ trung bình hoặc nặng. Việc dùng thuốc cùng một số loại thuốc khác cần được bác sĩ cân nhắc để hạn chế nguy cơ tương tác.

Đây là thuốc đầu tiên thuộc nhóm ức chế yếu tố đông máu XIa được FDA phê duyệt, bổ sung thêm phương án phòng ngừa đột quỵ tái phát cho những bệnh nhân phù hợp với chỉ định.