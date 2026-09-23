Hoa Kỳ kết thúc vụ bùng phát ký sinh trùng liên quan rau xà lách

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) vừa qua đã thông báo đợt bùng phát Cyclospora liên quan rau xà lách iceberg đã kết thúc

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) vừa qua đã thông báo đợt bùng phát Cyclospora liên quan rau xà lách iceberg đã kết thúc. Theo cơ quan này, số ca nhiễm mới liên quan đến ổ dịch đã giảm đáng kể và sản phẩm bị nhiễm được xác định không còn lưu hành tại các cửa hàng hoặc nhà hàng. Đây được xem là đợt bùng phát bệnh do Cyclospora lớn nhất từng được ghi nhận tại Hoa Kỳ. Tổng cộng 12.883 trường hợp mắc bệnh được xác nhận tại 21 bang, 570 người nhập viện và 2 người tử vong tại bang Michigan.

Điều tra dịch tễ và truy xuất nguồn gốc của FDA cho thấy ổ dịch có liên quan đến rau xà lách iceberg đã qua chế biến do Taylor Farms de Mexico cung cấp, với nguyên liệu có nguồn gốc từ khu vực miền Trung Mexico. Sản phẩm này được phân phối tới nhiều nhà hàng và hệ thống bán lẻ tại Hoa Kỳ.

Điều tra dịch tễ và truy xuất nguồn gốc của FDA cho thấy ổ dịch có liên quan đến rau xà lách iceberg đã qua chế biến do Taylor Farms de Mexico cung cấp

Taylor Farms de Mexico đã tự nguyện thu hồi rau xà lách iceberg có nguồn gốc từ khu vực trên từ ngày 17/7. FDA sau đó tiến hành kiểm tra cơ sở và lấy mẫu tại Mexico, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng Mexico để xác định nguyên nhân khiến ký sinh trùng xâm nhập chuỗi cung ứng.

Cyclospora thường lây truyền qua thực phẩm hoặc nước bị nhiễm phân người, rau quả tươi cũng có thể bị nhiễm trong quá trình sản xuất nếu đất hoặc nguồn nước sử dụng trong canh tác bị ô nhiễm

Cyclospora thường lây truyền qua thực phẩm hoặc nước bị nhiễm phân người. Rau quả tươi có thể bị nhiễm trong quá trình sản xuất nếu đất hoặc nguồn nước sử dụng trong canh tác bị ô nhiễm. Đặc điểm này khiến kiểm soát nguồn nước, vệ sinh nông nghiệp và truy xuất nguồn gốc trở thành những mắt xích quan trọng trong bảo đảm an toàn rau quả.

Đáng chú ý, dù ổ dịch đã được tuyên bố kết thúc, FDA vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác khiến rau xà lách bị nhiễm Cyclospora. Cơ quan này cho biết việc xác định nguồn ô nhiễm có ý nghĩa quan trọng nhằm ngăn các sự cố tương tự trong chuỗi cung ứng nông sản trong tương lai.