Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ban hành kết luận sơ bộ, xác định biên độ bán phá giá 36,55% đối với sản phẩm PTMEG nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 10/11/2026, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ khẳng định có hành vi bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG (polytetramethylene ether glycol) nhập khẩu từ Việt Nam, đồng thời ban hành kết luận sơ bộ về phạm vi sản phẩm áp dụng chung cho các vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với PTMEG nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Sản phẩm bị điều tra là PTMEG, còn được gọi là PTHF, PTMG hoặc Polybutylene glycol, thuộc mã HS Hoa Kỳ 3907.29.0000, ngoài ra có thể được nhập khẩu theo các mã 2932.11.0000 và 3404.90.5150. Mã vụ việc A-552-855, nguyên đơn là BASF Corporation. Thời kỳ điều tra được xác định từ ngày 01/10/2025 đến ngày 31/03/2026.

Biên độ phá giá sơ bộ là 36,55%

Theo kết luận sơ bộ của DOC, nhà sản xuất/xuất khẩu là bị đơn bắt buộc duy nhất trong vụ việc và các công ty khác chịu thuế suất toàn quốc cùng được xác định mức biên độ phá giá sơ bộ là 36,55%.

Cùng với việc ban hành kết luận sơ bộ, DOC áp dụng biện pháp tạm thời đối với hàng hóa thuộc phạm vi điều tra. Theo đó, kể từ ngày đăng công báo kết luận sơ bộ, hàng nhập khẩu thuộc diện điều tra sẽ bị đình chỉ thanh quyết toán và nhà nhập khẩu phải nộp tiền ký quỹ với mức tương ứng biên độ phá giá sơ bộ 36,55%. Nhà xuất khẩu tại nước thứ ba, mức ký quỹ được áp dụng theo mức của nhà sản xuất/xuất khẩu Việt Nam đã cung cấp hàng hóa.

Liên quan đến thời hạn điều tra, theo đề nghị của bị đơn bắt buộc, DOC quyết định gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng lên tối đa 135 ngày kể từ ngày đăng công báo kết luận sơ bộ và kéo dài biện pháp tạm thời từ 04 tháng lên tối đa 06 tháng.

Về phạm vi sản phẩm, DOC bác đề nghị của một bên liên quan về việc loại trừ sản phẩm PTMEG có trọng lượng phân tử 1800 (1800 MW) và giữ nguyên phạm vi sản phẩm như trong thông báo khởi xướng.

Các mốc thời gian doanh nghiệp cần lưu ý

Cục Phòng vệ thương mại cho biết, sau khi DOC ban hành kết luận sơ bộ, vụ việc sẽ tiếp tục trải qua các bước bình luận, thẩm tra và xem xét trước khi cơ quan này đưa ra kết luận cuối cùng.

Đối với bình luận về phạm vi sản phẩm, các bên liên quan nộp ý kiến trước 17h00 ngày 12/11/2026, giờ miền Đông Hoa Kỳ. Thời hạn nộp ý kiến phản biện là trước 17h00 ngày 17/11/2026.

Các bên liên quan có nhu cầu tổ chức phiên điều trần phải gửi yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng công báo kết luận sơ bộ.

DOC cũng dự kiến tiến hành thẩm tra thông tin được sử dụng cho kết luận cuối cùng. Đối với những vấn đề ngoài phạm vi sản phẩm, bình luận phải được nộp không muộn hơn 07 ngày sau khi DOC phát hành báo cáo thẩm tra cuối cùng; ý kiến phản biện được nộp không muộn hơn 05 ngày sau đó.

Theo kế hoạch, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng không muộn hơn 135 ngày kể từ ngày đăng công báo kết luận sơ bộ. Trường hợp kết luận cuối cùng là khẳng định có bán phá giá, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ ban hành kết luận về thiệt hại trước thời điểm muộn hơn giữa 120 ngày kể từ ngày ban hành kết luận sơ bộ hoặc 45 ngày kể từ ngày ban hành kết luận cuối cùng.

Các mốc thời gian trên có thể được cơ quan điều tra Hoa Kỳ điều chỉnh trong quá trình xử lý vụ việc.

Chủ động chuẩn bị ứng phó vụ việc

Trước diễn biến mới của vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc và nộp bình luận, phản biện đúng thời hạn. Chuẩn bị kỹ cho thẩm tra tại chỗ, bảo đảm số liệu và chứng từ nhất quán với thông tin đã khai báo.

Đồng thời lưu ý nghĩa vụ ký quỹ 36,55% để chủ động điều chỉnh hợp đồng, giá bán và kế hoạch giao hàng.

Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với luật sư tư vấn, nhà nhập khẩu và Cục Phòng vệ thương mại trong suốt quá trình xử lý vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

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