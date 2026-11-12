Hoa Kỳ hợp tác giúp Việt Nam phát triển toàn diện thị trường nhiên liệu sinh học

Việt Nam là thị trường ethanol triển vọng nhất Đông Nam Á

Theo Chủ tịch Hội đồng Ngũ cốc và Sản phẩm Sinh học Hoa Kỳ, Reiners, Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận trong quá trình phát triển ngành nhiên liệu sinh học. Kể từ khi xăng sinh học E5 được đưa vào sử dụng năm 2017, Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc phát triển các loại nhiên liệu sạch hơn và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Hội đồng Ngũ cốc và Sản phẩm Sinh học Hoa Kỳ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam.

Việc chính thức chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 giữa năm 2026 là dấu mốc quan trọng, phản ánh quyết tâm của Chính phủ Việt Nam cũng như nỗ lực chung của ngành xăng dầu, các nhà sản xuất ethanol và các bên liên quan.

Với sản lượng tiêu thụ xăng hằng năm ước tính khoảng 11 triệu mét khối, Việt Nam là một trong những thị trường ethanol triển vọng nhất Đông Nam Á. Khi triển khai đầy đủ xăng E10, nhu cầu ethanol của Việt Nam có thể đạt khoảng 1,1 triệu mét khối/năm. Bên cạnh việc mở ra những cơ hội to lớn, điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực sản xuất ethanol trong nước của Việt Nam.

Bằng kinh nghiệm hàng chục năm trong lĩnh vực sản xuất ethanol, sử dụng nguyên liệu nông nghiệp, công nghệ chế biến và phát triển chuỗi cung ứng, USGBC cam kết giúp Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam phát triển toàn diện thị trường này. Trước mắt, USGBC tập trung tăng cường kết nối giữa các nhà cung cấp ngô của Hoa Kỳ và các nhà sản xuất ethanol tại Việt Nam; thúc đẩy các hoạt động tài trợ thương mại, quan hệ đối tác kinh doanh và cơ hội đầu tư.

Bên cạnh đó, USGBC cũng tăng cường trao đổi kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất ethanol. Hỗ trợ thông tin đến người tiêu dùng, nâng cao nhận thức về xăng sinh học pha ethanol. Khuyến khích đối thoại chính sách, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu và nghiên cứu phát triển các tỷ lệ phối trộn ethanol cao hơn trong tương lai, trong đó có xăng E15 và E20.

"Biên bản ghi nhớ được ký kết ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là thỏa thuận mang tính hình thức. Đây là sự cam kết chung của hai bên trong việc chuyển hóa quan hệ hợp tác thành những sáng kiến thiết thực, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Chúng tôi hy vọng quan hệ đối tác này sẽ mở ra những cơ hội thương mại mới, củng cố ngành công nghiệp ethanol trong nước của Việt Nam, đồng thời đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của đất nước", ông Reiners chia sẻ.

Phát triển thị trường nhiên liệu sinh học, thúc đẩy thương mại hai chiều

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, Đỗ Văn Tuấn cho biết, chương trình phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam là hành trình ấp ủ, nghiên cứu và triển khai trong suốt 14 năm qua. Từ những bước đi đầu tiên với chương trình xăng E5 năm 2012, đến thời điểm hiện nay, khi chính thức triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, chúng ta đã trải qua chặng đường dài.

Mỹ sở hữu nguồn ngũ cốc dồi dào, nguyên liệu phát triển xăng sinh học.

Để có thể đưa xăng E10 vào áp dụng từ ngày 1/6/2026, các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp phải trải qua quá trình nghiên cứu, trao đổi và chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặc biệt, Thông tư số 50/2025/TT-BCT đã tạo ra một khuôn khổ chính sách tương đối toàn diện, đồng bộ và có tính thực tiễn cao cho việc triển khai chương trình nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

"Mặc dù có những ý kiến khác nhau và không ít băn khoăn từ phía thị trường trong giai đoạn đầu mới triển khai, xăng E10 hiện nay đã được thị trường đón nhận và đi vào ổn định. Thực tế đó cho thấy giá trị của chương trình nhiên liệu sinh học. Xăng E10 không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao an ninh năng lượng quốc gia..., mà còn tạo thêm đầu ra cho nông sản, gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn", ông Tuấn đánh giá.

Bên cạnh những lợi ích về năng lượng, môi trường và nông nghiệp, cái "bắt tay" giữa USGBC và VBFA còn mang ý nghĩa rất lớn, đó là giá trị kinh tế và thương mại trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phát triển chương trình xăng sinh học sẽ mở ra một thị trường nhập khẩu mới có quy mô đáng kể với các sản phẩm của Hoa Kỳ, đặc biệt là ngô và ethanol. Đây chính là cơ hội để tăng cường thương mại hai chiều, thúc đẩy nhập khẩu hàng hóa có giá trị từ Mỹ.

Hiện nay, các nhà máy sản xuất ethanol tại Việt Nam chủ yếu sử dụng hai nguồn nguyên liệu đầu vào chính là ngô và sắn, trong đó ngô đang ngày càng được ưu tiên nhờ những lợi thế về chất lượng, khả năng cung ứng và hiệu quả sản xuất. Với nguồn ngô dồi dào từ Hoa Kỳ, các nhà máy ethanol Việt Nam có thể đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, bảo đảm tính ổn định của chuỗi cung ứng.

"Thông qua USGBC, chúng tôi có thể kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với những tổ chức tài chính, ngân hàng và các định chế tài chính quốc tế, mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn và giải pháp tài trợ thương mại. Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường năng lực nhập khẩu, mở rộng quy mô giao dịch và xây dựng các hợp đồng thương mại dài hạn với đối tác Hoa Kỳ", ông Tuấn phát biểu tại lễ ký kết.