Hoa Kỳ hợp tác đầu tư nhà máy công nghệ cao tại Khánh Hòa

Dự án này là bước tiến quan trọng trong chiến lược thu hút công nghệ lõi, công nghệ sinh học và vật liệu mới của địa phương.

Dự án Nhà máy sản xuất graphene và biochip công nghệ cao Hememics Việt Nam do liên danh nhà đầu tư gồm: Hememics Biotechnologies, Inc (Hoa Kỳ); Công ty cổ phần Việt Khánh (Khánh Hòa) và một số nhà đầu tư khác thực hiện. Dự án đặt trụ sở và nhà máy tại Cụm Công nghiệp Trảng É 2 (xã Suối Dầu) với diện tích sử dụng đất hơn 14.400 m2. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án khoảng 390 tỷ đồng (vốn góp của nhà đầu tư 156 tỷ đồng và vốn huy động 234 tỷ đồng).

Dự án được chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 (2026 - 2027) sẽ triển khai xây dựng, lắp đặt và đưa vào hoạt động vào quý II/2027. Giai đoạn 2 (2028 - 2030) tiếp tục mở rộng nhà máy, nâng cấp các công đoạn rửa, xử lý, kiểm tra, lắp ráp và đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm mở rộng quy mô sản xuất.

Nhà máy sản xuất graphene và biochip công nghệ cao Hememics Việt Nam hướng đến các mục tiêu chiến lược trong sản xuất và nghiên cứu công nghệ cao. Ở mảng vật liệu tiên tiến, dự án tập trung sản xuất vật liệu graphene (một dạng của carbon, là một vật liệu mới rất cứng), màng graphene đơn lớp, đa lớp cùng các sản phẩm từ graphene, carbon và graphite phục vụ linh kiện điện tử và cảm biến sinh học.

Cùng với đó, nhà máy đẩy mạnh sản xuất linh kiện điện tử, biochip (vi mạch sinh học), chip cảm biến, vi điện cực, các thiết bị đo lường và đọc tín hiệu chuyên dụng…

Về công nghệ, dự án ứng dụng phương pháp lắng đọng hơi hóa học (CVD) để tạo ra vật liệu graphene chất lượng cao, cùng công nghệ vi lưu kết hợp in nano nhằm chế tạo các cấu trúc vi mô độ chính xác cao phục vụ y sinh và môi trường. Các công nghệ này được tiếp nhận và chuyển giao từ đối tác Hoa Kỳ, sau đó từng bước nghiên cứu, cải tiến và nội địa hóa phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt Nam.

Ông David Ho, Chủ tịch kiêm Giám đốc khoa học của HeMemics Biotechnologies, Inc cho biết, được cấp chứng nhận đầu tư tại Khánh Hòa là bước tiến rất quan trọng trong việc phát triển công nghệ cao tại Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng.

Phần lớn graphene hiện nay vẫn ở dạng thô, chất lượng thấp và chưa đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các ứng dụng công nghệ cao như: Chip AI thế hệ mới, cảm biến sinh học tinh vi hay pin năng lượng tiên tiến. Nắm bắt cơ hội này, Hememics đã cùng đối tác tại Việt Nam hợp tác để xây dựng nhà máy sản xuất graphene tại Khánh Hòa.