Hoa Kỳ ghi nhận gần 5.000 ca mắc sởi khi dịch tiếp tục lan rộng

Các ca bệnh xuất hiện tại 47 khu vực, cùng 18 trường hợp là khách quốc tế đến Mỹ.

Trong số các ca mắc được ghi nhận, có 4.666 trường hợp liên quan đến các đợt bùng phát dịch, chiếm 96% tổng số ca. Từ đầu năm đến nay, Mỹ ghi nhận 43 đợt bùng phát sởi mới.

Đáng chú ý, số ca mắc sởi trong chưa đầy 10 tháng đầu năm 2026 đã cao hơn gấp đôi mức 2.289 trường hợp được ghi nhận trong cả năm 2025. Diễn biến này cho thấy bệnh sởi tiếp tục là thách thức lớn đối với công tác phòng, chống dịch tại Mỹ.

New York ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau hơn 30 năm

Ngày 2/11, Sở Y tế bang New York và cơ quan y tế hạt Lewis thông báo một trẻ em tại địa phương đã tử vong liên quan đến đợt bùng phát bệnh sởi đang diễn ra. Đây là trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi đầu tiên được ghi nhận tại bang New York trong hơn 30 năm.

Theo cơ quan y tế bang New York, tính đến ngày 24/10, bang này ghi nhận 178 ca mắc sởi trong năm 2026, gồm 170 trường hợp tại các khu vực ngoài thành phố New York và 8 trường hợp tại thành phố này.

Trước tình hình dịch bệnh, đầu tháng 10, Thống đốc bang New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tăng cường khả năng ứng phó. Các biện pháp được triển khai bao gồm mở rộng lực lượng tham gia tiêm chủng, tăng cường xét nghiệm, giám sát ca bệnh và truy vết những người có nguy cơ phơi nhiễm.

Cơ quan y tế bang New York tiếp tục phối hợp với các địa phương để tổ chức tiêm vaccine sởi, quai bị và rubella (MMR), đồng thời khuyến cáo người dân kiểm tra tình trạng tiêm chủng nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

Nguy cơ gia tăng tại các cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp

Mỹ từng được công nhận loại trừ bệnh sởi vào năm 2000, sau khi chấm dứt tình trạng lây truyền liên tục trong nước. Tuy nhiên, những năm gần đây, các đợt bùng phát vẫn xảy ra, đặc biệt tại những cộng đồng có tỷ lệ tiêm vaccine thấp.

Sởi là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan rất cao qua không khí.

Người mắc bệnh có thể lây virus cho người khác từ 4 ngày trước đến 4 ngày sau khi xuất hiện phát ban. Bệnh thường có các biểu hiện như sốt, ho, chảy nước mũi, đỏ mắt và phát ban.

Theo CDC, phần lớn ca mắc sởi được ghi nhận trong năm 2026 là những người chưa tiêm vaccine hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng. Nhóm này chiếm khoảng 96% tổng số trường hợp mắc bệnh.

Mặc dù phần lớn người mắc có thể hồi phục, bệnh sởi vẫn có nguy cơ gây ra những biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, thậm chí tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

CDC và các cơ quan y tế Mỹ tiếp tục nhấn mạnh tiêm chủng là biện pháp quan trọng nhất để phòng bệnh sởi. Theo cơ quan y tế bang New York, một liều vaccine MMR có hiệu quả phòng bệnh khoảng 93%, trong khi tiêm đủ 2 liều giúp nâng hiệu quả bảo vệ lên khoảng 97%.

Trước diễn biến dịch bệnh, giới chức y tế khuyến cáo người dân bảo đảm tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt trước khi đến những khu vực đang có dịch, đồng thời chủ động liên hệ cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc sởi.