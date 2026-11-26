Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân chỉ thực sự hiệu quả khi những nội dung được truyền tải trở thành nhận thức, ý thức tự giác và hành động trong lao động, công tác. Với đặc thù đoàn viên, người lao động trong Quân đội làm việc ở nhiều loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành nghề và địa bàn khác nhau, triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 10-1-2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức.