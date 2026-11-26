Hoa Kỳ đề xuất thuế 35%: Việt Nam tiếp tục đối thoại, bảo vệ lợi ích thương mại
Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết luận sơ bộ của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) trong cuộc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974, liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng sản xuất mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/hoa-ky-de-xuat-thue-35-viet-nam-tiep-tuc-doi-thoai-bao-ve-loi-ich-thuong-mai-482838.media