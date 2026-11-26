Ông Chu Thắng Trung, Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương trao đổi thông tin về vụ việc tại họp báo chiều 26/11:

Tiếp tục trao đổi, phản biện các cáo buộc của Hoa Kỳ

Theo ông Chu Thắng Trung, Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương: Việc USTR đề xuất mức thuế tối đa là tiến trình xử lý thông thường theo pháp luật Hoa Kỳ. Đây mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức.

Ông Trung khẳng định, theo quy trình điều tra, USTR còn phải thực hiện một số hoạt động khác trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Kết luận cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tháng 2/2027 đến trước ngày 11/3/2027.

“Mức thuế được áp dụng trong quyết định cuối cùng cũng không hẳn là mức 35%, đây là mức thuế đề xuất tối đa. Mức thuế chính thức sẽ phụ thuộc vào những tiến triển hoặc giải pháp thỏa đáng liên quan đến các vấn đề được USTR nêu trong kết luận điều tra đối với các nền kinh tế có tên trong vụ việc, trong đó có Việt Nam”, ông Trung nói.

Theo đại diện Bộ Công Thương, đề xuất này còn được thảo luận, trao đổi ý kiến giữa các bên liên quan theo quy trình điều tra của USTR.

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng thời, "Trong kết luận sơ bộ, USTR đề xuất danh mục hàng hóa được miễn trừ khỏi biện pháp áp thuế theo Mục 301 đối với nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, với số lượng mặt hàng là 2.021 mặt hàng”, ông Trung nói.

Đối với những vấn đề Hoa Kỳ nêu trong kết luận điều tra theo Mục 301, phía Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Hoa Kỳ. Đồng thời, Việt Nam cũng chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng nhằm giải quyết các mối quan tâm của Hoa Kỳ, bao gồm những vấn đề liên quan đến các nội dung được đề cập trong vụ điều tra theo Mục 301.

Đặc biệt, ngày 21/11 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 403/NQ-CP ngày 21/11/2026 về Kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026–2030. Trong đó, Nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp cụ thể. Hiện nay, các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan, cũng đã bắt tay ngay vào triển khai thực hiện kế hoạch này.

Những hoạt động, giải pháp trong kế hoạch sẽ góp phần giải quyết các vấn đề mà Hoa Kỳ đang quan tâm và nêu trong kết luận điều tra theo Mục 301. Cùng với kết quả đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, đây sẽ là những căn cứ quan trọng để Hoa Kỳ cân nhắc áp dụng mức thuế thấp hơn mức tối đa mà USTR đã đề xuất trong kết luận điều tra.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tham gia đầy đủ các quy trình tiếp theo của USTR trong vụ việc điều tra theo Mục 301. Các hoạt động bao gồm tham dự các phiên điều trần, trả lời câu hỏi của phía Hoa Kỳ, đồng thời xây dựng và nộp các bản bình luận, phản biện đối với kết luận điều tra cũng như những cáo buộc chưa chính xác của các bên liên quan khác.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đang nỗ lực để sớm hoàn tất quá trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Không phải tất cả hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đều chịu tác động giống nhau

Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết USTR đưa ra các đề xuất dựa trên quy định pháp luật của Mỹ, cụ thể là Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Theo ông Thái, ông vừa tham dự hội nghị trong đó có nhiều đại diện các nước cũng thuộc diện điều tra theo Mục 301, trong đó có các thành viên CPTPP, ASEAN và Liên minh châu Âu (EU). Tại hội nghị, khi trao đổi với đại diện các nước, ông nhận thấy tất cả đều không nhất trí với kết luận của USTR về tình trạng dư thừa công suất sản xuất.

Thứ trưởng cho biết theo quy định pháp luật Mỹ, sau khi đưa ra cáo buộc, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục quá trình trao đổi, tham vấn, làm rõ và công khai các nội dung liên quan. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến của các nước, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ và những bên liên quan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Đây mới là báo cáo sơ bộ. Việt Nam đã gửi nhiều thông tin và sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin, có ý kiến trao đổi với phía Mỹ trong thời gian tới", ông Thái nói.

Liên quan đến mức thuế áp dụng, Thứ trưởng cho biết đây là vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Mỹ. Trong báo cáo sơ bộ, USTR đưa ra hai mức thuế để xem xét, gồm mức tối đa có thể áp dụng đối với các nước và mức có thể được cân nhắc giảm xuống nếu các bên ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART).

Đối với Việt Nam, mức thuế tối đa được Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ đề xuất là 35%. Trong trường hợp hai bên đạt được thỏa thuận ART, mức thuế có thể được điều chỉnh xuống 20%.

"Tất nhiên, đây mới là những đề xuất và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ thông tin các bên cung cấp đến những trao đổi giữa Việt Nam với Mỹ trong thời gian tới. Quyết định cuối cùng là quyết định đơn phương theo quy định pháp luật của Mỹ", ông Thái nhấn mạnh.

Về những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý, Thứ trưởng cho rằng trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, doanh nghiệp cần chuẩn bị các kịch bản khác nhau. Để chuẩn bị cho những tình huống này, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành báo cáo Thủ tướng.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, ngày 21/11, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030.

Theo Thứ trưởng, ngoài các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cũng có thể tham khảo nghị quyết này để nắm rõ hơn các định hướng, giải pháp quản trị rủi ro. Bộ Công Thương, đặc biệt là Cục Phòng vệ thương mại, cũng thường xuyên đưa ra cảnh báo về những rủi ro trong hoạt động thương mại. Chẳng hạn hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và các vấn đề liên quan đến xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp cần lưu ý những cảnh báo này để có phương án quản trị phù hợp.

Thứ trưởng lưu ý việc Mỹ áp dụng thuế theo Mục 301 không đồng nghĩa tất cả hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đều chịu tác động giống nhau. Theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất danh mục miễn trừ hơn 2.000 dòng thuế. Chẳng hạn, nếu các mặt hàng như chè, cà phê thuộc danh mục miễn trừ thì cách thức quản trị rủi ro của doanh nghiệp trong những ngành này sẽ khác với các nhóm hàng khác.

Bên cạnh đó, các sản phẩm thuộc diện điều tra theo Mục 232 cũng có cách xem xét khác với những mặt hàng khác trong phạm vi Mục 301. Thứ trưởng lấy ví dụ các sản phẩm máy tính, điện tử và cho biết theo cách áp dụng của Mỹ trong thời gian qua, những mặt hàng thuộc đối tượng của Mục 232 thường không nằm trong phạm vi áp dụng bổ sung thuế theo Mục 301...

"Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, mỗi thị trường sẽ có những rủi ro khác nhau và cần chương trình quản trị riêng. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải chủ động đa dạng hóa thị trường và quản trị rủi ro", ông Thái nói.

Thứ trưởng cho biết Chính phủ đã giao Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành phối hợp, đồng hành với doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro. Phó Thủ tướng Thường trực cũng đã chủ trì các cuộc họp với các bộ, ngành để bàn giải pháp ứng phó.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam sẽ triển khai song song hai kênh làm việc với phía Mỹ. Thứ nhất là phối hợp trong khuôn khổ điều tra theo Mục 301. Việt Nam đã cung cấp thông tin và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ, đồng thời chuẩn bị ý kiến phản hồi, tham gia các phiên điều trần công khai.

"Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam, để cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và khách quan về tình hình thực tế cho cơ quan điều tra Mỹ", ông nói.

Thứ hai là tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa hai nước. Thứ trưởng cho biết Việt Nam đã rất nỗ lực trong quá trình đàm phán, chủ động đưa ra các cam kết ở mức tương đương, thậm chí có những nội dung cao hơn các cam kết trong những hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết trước đây. Đây là cơ sở để hai bên sớm kết thúc đàm phán, ký kết hiệp định này.

"Về cơ bản, Việt Nam đã đưa ra cam kết ở mức cao nhất của Việt Nam, thể hiện thiện chí tối đa của Việt Nam trong quá trình đàm phán. Chúng tôi hi vọng nỗ lực đó của Việt Nam thì hai bên sẽ sớm đàm phán và ký kết được hiệp định này", Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định.

Trước đó, tối ngày 25/11 (theo giờ Việt Nam), Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ đã ban hành kết luận sơ bộ trong vụ điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974. Cuộc điều tra tập trung vào tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra, USTR đã đưa ra kết luận sơ bộ đối với 14 nền kinh tế, gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Singapore, Thụy Sĩ, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Nhật Bản và Ấn Độ.

Bộ Công Thương cho biết USTR đề xuất áp thuế bổ sung tối đa 35% với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Mức này có thể giảm còn 20% nếu hai nước đạt Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng.

USTR cũng đề xuất miễn thuế theo Mục 301 đối với 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số. Mức thuế có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành theo Mục 301 và Mục 232. Theo Bộ Công Thương, đây mới là kết luận sơ bộ và đề xuất của phía Mỹ, chưa có hiệu lực và chưa được áp dụng chính thức.