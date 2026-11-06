Hoa Kỳ công bố thuế chống bán phá giá cuối cùng với tôm Việt Nam

Theo đó, 27 doanh nghiệp được hưởng thuế suất riêng rẽ chịu mức 7,59%, trong khi thuế suất toàn quốc tiếp tục duy trì ở mức 25,76%.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 3/11/2026 (giờ Hoa Kỳ), DOC đã ban hành kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính lần thứ 20 (POR20) thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Thời kỳ rà soát kéo dài từ ngày 1/2/2024 đến ngày 31/1/2025.

Hoa Kỳ xác định thuế chống bán phá giá 7,59% cho 27 doanh nghiệp tôm Việt Nam trong kết luận cuối cùng của kỳ rà soát lần thứ 20.

Cụ thể, hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc chịu mức thuế CBPG lần lượt là 6,36% và 10,71%. Nhóm 27 doanh nghiệp được hưởng thuế suất riêng rẽ áp dụng mức 7,59%, tính theo bình quân gia quyền kết quả của hai bị đơn bắt buộc.

So với kết luận sơ bộ, các mức thuế chỉ có sự điều chỉnh nhẹ. Mức thuế của một bị đơn bắt buộc tăng từ 6,30% lên 6,36%, trong khi doanh nghiệp còn lại giảm từ 10,76% xuống 10,71%. Thuế suất dành cho nhóm doanh nghiệp hưởng mức riêng rẽ tăng từ 7,56% lên 7,59%.

Trong khi đó, thuế suất toàn quốc áp dụng đối với 131 doanh nghiệp vẫn giữ nguyên ở mức 25,76% do không có bên liên quan yêu cầu rà soát nhóm này. Các điều chỉnh trong kết luận cuối cùng xuất phát từ việc DOC xem xét ý kiến của các bên và cập nhật một số nội dung tính toán.

Sau khi kết luận được đăng tải trên Công báo Liên bang Hoa Kỳ, DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) xác định, thu thuế CBPG đối với các lô hàng thuộc kỳ rà soát. Theo dự kiến, hướng dẫn xác định thuế sẽ được ban hành không sớm hơn 35 ngày kể từ ngày công bố kết luận cuối cùng trên Công báo Liên bang.

Đối với các lô hàng tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ, doanh nghiệp cần thực hiện ký quỹ thuế CBPG theo mức thuế suất tương ứng với tư cách của mình trong vụ việc.

Trước diễn biến này, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tôm chủ động kiểm tra mức thuế đang áp dụng, đồng thời phối hợp với nhà nhập khẩu tại Mỹ theo dõi việc công bố kết luận và hướng dẫn xác định thuế.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý doanh nghiệp cần chuẩn hóa, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; đặc biệt là dữ liệu về nguyên liệu đầu vào, các yếu tố sản xuất, chủng loại nguyên liệu và hóa chất sử dụng trong quá trình chế biến.

Việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, nhất quán và đúng thời hạn theo yêu cầu của DOC có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp hạn chế nguy cơ bị áp dụng phương pháp sử dụng dữ kiện sẵn có bất lợi (AFA), qua đó giảm rủi ro phải chịu mức thuế CBPG cao trong các kỳ rà soát tiếp theo.

Kết quả rà soát thuế được công bố trong bối cảnh xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đang gặp nhiều sức ép. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 498,4 triệu USD, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, xuất khẩu tôm sang Mỹ phục hồi trong quý II nhưng chưa duy trì được đà tăng trưởng. Sau khi giảm 28,8% trong quý I, kim ngạch quý II đạt 194,5 triệu USD, giảm 5,9%. Riêng tháng 6 ghi nhận mức tăng 32,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sang quý III, xuất khẩu tiếp tục suy giảm, với kim ngạch đạt 208,1 triệu USD, giảm 14,6%. Trong đó, xuất khẩu tháng 8 giảm 12,6% và tháng 9 giảm 31,6%.

Xét theo cơ cấu sản phẩm, tôm chân trắng tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo, đạt 409,8 triệu USD, tương đương 82,2% tổng kim ngạch. Trong đó, tôm chân trắng chế biến (HS16) đạt 278,7 triệu USD, giảm 4,8%; còn nhóm tươi, đông lạnh (HS03) đạt 131,1 triệu USD, giảm 35,3%.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu tôm sú sang Mỹ tăng 24,6%, đạt 54,8 triệu USD, chiếm 11% tổng kim ngạch. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy phân khúc tôm sú vẫn có khả năng mở rộng tại thị trường này, bên cạnh nhóm tôm chân trắng chế biến.

Trong bối cảnh xuất khẩu tôm sang Mỹ suy giảm, việc chủ động ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại, bảo đảm minh bạch hồ sơ sản xuất và nâng cao tỷ trọng sản phẩm chế biến sẽ là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì thị trường, giảm thiểu rủi ro và nâng cao sức cạnh tranh.