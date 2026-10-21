Hoa Kỳ ban hành kết luận sơ bộ liên quan đến túi giấy mua sắm nhập khẩu từ Việt Nam

Doanh nghiệp xuất khẩu túi giấy mua sắm sang Mỹ cần phối hợp rà soát để tránh bị áp thuế cao trong phòng vệ thương mại

Theo đó, sản phẩm bị rà soát là túi giấy mua sắm (paper shopping bags) nhập khẩu từ Việt Nam thuộc phạm vi Lệnh áp thuế chống bán phá giá ban hành ngày 18/7/2024 (89 FR 58334).

Trong số 05 doanh nghiệp Việt Nam nộp yêu cầu rà soát, có 04 doanh nghiệp đã rút yêu cầu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày khởi xướng nên DOC đã chấm dứt rà soát đối với các doanh nghiệp này. Doanh nghiệp còn lại được chọn làm bị đơn bắt buộc duy nhất và kết quả sơ bộ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp này.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), vụ việc được DOC khởi xướng ngày 22/8/2025. Do Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đóng cửa, toàn bộ thời hạn tố tụng đã được gia hạn thêm 47 ngày và 21 ngày; thời hạn ban hành kết luận sơ bộ tiếp tục được gia hạn hai lần (đến ngày 30/9/2026 và ngày 07/10/2026).

Do Việt Nam bị coi là nền kinh tế phi thị trường theo Mục 771(18) Luật Thuế quan năm 1930, giá thông thường được xác định dựa trên giá trị thay thế của nước thứ ba theo Mục 773(c); giá xuất khẩu được xác định theo phương pháp giá xuất khẩu tính toán (CEP) theo Mục 772.

Sau khi có kết luận cuối cùng, mức ký quỹ sẽ được áp dụng như sau: Doanh nghiệp bị đơn duy nhất tham gia rà soát theo biên độ tại kết luận cuối cùng (nếu bằng 0 hoặc dưới mức tối thiểu 0,5% thì không phải ký quỹ);

Các nhà xuất khẩu Việt Nam và ngoài Việt Nam đã có mức thuế riêng ở các giai đoạn trước (36,51%): tiếp tục áp dụng mức thuế riêng hiện hành;

Các nhà xuất khẩu Việt Nam chưa có mức thuế riêng: 92,34% và các nhà xuất khẩu ngoài Việt Nam chưa có mức thuế riêng: áp dụng mức thuế của nhà xuất khẩu Việt Nam cung cấp hàng.

Để ứng phó hiệu quả với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp bị đơn duy nhất tham gia rà soát cần nghiên cứu kỹ số liệu tính toán do DOC công bố, rà soát các sai sót tính toán, chuẩn bị thẩm tra tại chỗ (nếu có) và chuẩn bị Bản bình luận trước ngày 04/11/2026; cân nhắc yêu cầu tổ chức phiên điều trần trước ngày 13/11/2026.

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu khác, cần chủ động theo dõi diễn biến vụ việc; cân nhắc yêu cầu rà soát hành chính đợt tới để được hưởng mức thuế riêng, tránh chịu mức thuế toàn quốc 92,34% hoặc rà soát mức thuế riêng.

Các doanh nghiệp nên phối hợp với nhà nhập khẩu Hoa Kỳ để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp chứng nhận về việc hoàn trả thuế chống bán phá giá theo quy định 19 CFR 351.402(f) trước khi hoàn tất thủ tục thanh khoản đối với các tờ khai nhập khẩu có liên quan trong kỳ rà soát này, tránh nguy cơ bị áp thuế hai lần; đồng thời kiểm soát chặt chẽ xuất xứ nguyên liệu, không tiếp tay cho hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại;

Đồng thời, thường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin cho Cục PVTM để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.