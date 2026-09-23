Hòa kịch tính UAE, U23 Trung Quốc giành vé vào tứ kết ASIAD 20

Trưa 23/9, đã diễn ra màn so tài giữa U23 Trung Quốc và UAE tại lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam ASIAD 20.

Trước giờ bóng lăn, U23 Trung Quốc có 4 điểm và chỉ cần một kết quả hòa để giành vé đi tiếp. Trong khi đó, UAE mới có 1 điểm và buộc phải thắng đội bóng xứ tỷ dân mới có cơ hội vào tứ kết.

U23 Trung Quốc có trận đấu đầy nỗ lực trước UAE (Ảnh: CFA).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Trung Quốc chủ động kéo thấp đội hình với mục tiêu thăm dò đối thủ. Cách nhập cuộc thận trọng này khiến trận đấu diễn ra khá chậm trong những phút đầu.

Ở chiều ngược lại, U23 UAE nỗ lực dâng cao chơi tấn công với mục tiêu nhanh chóng tìm bàn mở tỷ số.

Phút 14, đại diện Tây Á được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách chừng 19m. Al Ghassani nhận trách nhiệm thực hiện và tung cú sút rất căng, nhưng bóng đi chệch khung thành U23 Trung Quốc.

Những phút sau đó, UAE vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục có những tình huống tổ chức lên bóng hướng về phía khung thành đối phương. Dù vậy, hàng phòng ngự U23 Trung Quốc và đặc biệt là thủ môn Li Hao vẫn chơi rất tập trung.

Phút 35, từ đường chuyền vừa tầm của đồng đội, Ndiaye âm thầm xâm nhập vòng cấm để nhận bóng rồi tung cú sút ở góc hẹp nhưng không thể làm khó thủ thành Li Hao.

Ở chiều ngược lại, phải đến gần cuối hiệp một, U23 Trung Quốc mới tạo ra pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên. Trong tình huống này, Wu Xi có quả tạt chuẩn xác vào vòng cấm để Yuning băng lên đánh đầu. Tuy nhiên, pha dứt điểm không đủ hiểm và đưa bóng đúng vị trí thủ môn Al Motahdi.

Bước sang hiệp hai, U23 UAE chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, trong khi Trung Quốc vẫn ưu tiên sự chắc chắn trên phần sân nhà.

U23 Trung Quốc vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20 bằng ngôi nhất bảng B (Ảnh: CFA).

Phút 50, Al Balooshi chọn vị trí tốt trong vòng cấm rồi bật cao đánh đầu đưa bóng đập đất. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Li Hao.

Ngay sau đó, Li Hao thực hiện pha phát bóng dài để Zhang Yuning thoát xuống phía sau hàng phòng ngự U23 UAE rồi dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, U23 UAE cuối cùng cũng tìm được đường vào khung thành Trung Quốc. Tuy nhiên, bàn thắng của Ndiaye ở phút 57 lại không được trọng tài công nhận vì trước khi nhận bóng, anh đã rơi vào thế việt vị.

Bị từ chối bàn thắng nhưng các cầu thủ UAE không mất tinh thần. Ngược lại, đại diện Tây Á càng tích cực hơn trong khâu tấn công.

Phút 79, từ quả tạt của đồng đội, Amesimeku thoải mái bật cao đánh đầu trong vòng cấm Trung Quốc nhưng vẫn không thể khuất phục thủ môn Li Hao.

Càng về cuối trận, sức ép UAE tạo ra càng lớn nhưng những pha xử lý cuối cùng của họ lại thiếu chính xác. Trong khi đó, U23 Trung Quốc vẫn thi đấu rất quyết tâm và có được trận hòa quý giá 0-0.

Với kết quả này, U23 Trung Quốc tiến vào tứ kết bằng ngôi nhất bảng B. Trong khi đó, UAE dừng chân sau vòng bảng khi chỉ có được 1 điểm.

Đội hình ra sân: U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Xu Bin, Zhang Yuning, Wang Yudong, Wu Xi, He Yiran, Mao Weijie, Yang Xi. U23 UAE: Khaled, Mubarak Zamah, Amesimeku, Al Marzooqi, Mohamed Badr, Al Menhali, Mackenzie Hunt, Ndiaye, Al Balooshi, Al Mansoori, Al Ghassani.