Hòa kịch tính Racing Santander 2-2, Valencia chôn chân ở nhóm cầm đèn đỏ

📊 Xem thống kê chi tiết trận Racing Santander 2-2 Valencia: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Racing Santander2 - 2ValenciaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Racing Santander tiếp đón Valencia.

2'Daniel Raba Antolín mở tỷ số chớp nhoáng cho Valencia

Ngay ở phút 2, đón đường kiến tạo từ Justin De Haas, Daniel Raba Antolín dứt điểm chính xác đưa Valencia vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng từ rất sớm mang lại lợi thế tâm lý vô cùng lớn cho đội khách ngay trên sân El Sardinero.

12'Valencia giữ lợi thế dẫn bàn sớm

Sau bàn mở tỷ số, Valencia đang chủ động chơi chậm lại để bảo toàn cách biệt 0-1 trước sự vùng lên của đội chủ nhà. Dù Racing Santander nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (53% - 47%), số cú dứt điểm của hai bên vẫn đang cân bằng ở mức 1-1 và chỉ có Valencia đưa bóng trúng đích (0-1).

22'Thẻ vàng cho Pablo Ramon Parra

Phút 22, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Pablo Ramon Parra bên phía Racing Santander sau pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đối phương. Đội chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn và phải chịu áp lực bám đuổi khi đã để Valencia dẫn trước 0-1 ngay từ sớm.

24'Racing Santander nỗ lực kiểm soát thế trận

Sau nửa đầu hiệp một, Racing Santander đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ với tỷ lệ cầm bóng 57% - 43% cùng lợi thế phạt góc 2 - 0. Tuy nhiên, Valencia vẫn bảo toàn tỷ số 0-1 nhờ sự thực dụng, khi đội chủ nhà chưa có pha dứt điểm trúng đích nào (trúng đích 0 - 1).

32'Yassir Zabiri gỡ hòa cho Racing Santander

Phút 32, đón đường kiến tạo chuẩn xác từ Iñigo Vicente, Yassir Zabiri dứt điểm tung lưới Valencia, san bằng tỷ số 1-1 cho Racing Santander. Bàn gỡ đầy quan trọng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực sau khi bị dẫn trước từ rất sớm.

36'Racing Santander áp đảo thế trận

Trôi qua phút 36, Racing Santander đang nắm hoàn toàn quyền chủ động khi kiểm soát bóng tới 60% - 40% trước Valencia. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép với 6 - 2 pha dứt điểm và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số phạt góc 4 - 0, dẫu tỷ số trên sân vẫn đang tạm cân bằng 1-1.

45'Valencia tăng cường hàng công với Arnaut Danjuma

Phút 45', Valencia thực hiện sự thay đổi người khi Arnaut Danjuma được tung vào sân thế chỗ Mouctar Diakhaby. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, động thái này có thể nhằm cải thiện khả năng tấn công cho đội khách sau khi họ chỉ tung ra được 3 pha dứt điểm ở hiệp đấu đầu tiên.

45+2'Guido Rodríguez dính thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 45+2', Guido Rodríguez bên phía Valencia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Không khí trận đấu trên sân El Sardinero trở nên rất căng thẳng vào cuối hiệp một khi tỷ số đang là 1-1.

45+2'Jorge Salinas Viadero nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 45+2', trận đấu nóng lên với những pha tranh cãi gay gắt khiến trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo Jorge Salinas Viadero của Racing Santander. Hiệp một khép lại trong bầu không khí vô cùng căng thẳng trên sân El Sardinero.

45+4'Thẻ vàng cho Daniel Raba Antolin

Phút 45+4', Daniel Raba Antolín bên phía Valencia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân El Sardinero đang trở nên hết sức căng thẳng và quyết liệt trong những phút bù giờ của hiệp một.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'VAR can thiệp, quyết định thay đổi với Diakhaby

Phút 47, công nghệ VAR vào cuộc can thiệp và trọng tài đã quyết định thay đổi phán quyết ban đầu liên quan tới trung vệ Mouctar Diakhaby của Valencia. Quyết định bất lợi này nối tiếp ngay sau tình huống Racing Santander nâng tỷ số lên 2-1, đẩy đội khách vào thế bám đuổi vô cùng khó khăn trên sân El Sardinero.

47'Iván Martín đưa Racing Santander vượt lên dẫn trước

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, Iván Martín đã tỏa sáng để ghi bàn giúp Racing Santander dẫn ngược 2-1 trước Valencia. Bàn thắng này tiếp tục phản ánh thế trận lấn lướt của đội chủ nhà khi họ đã tung ra tới 10 cú dứt điểm so với 3 của đối thủ.

48'Racing Santander áp đảo thế trận

Bước sang phút 48, Racing Santander vẫn duy trì thế chủ động khi nắm 56% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn về mặt tấn công với tỷ lệ dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 5 - 1) cùng 5 - 0 phạt góc, buộc thủ môn phía Valencia đã phải có tới 4 pha cứu thua để tránh nhận thêm bàn thua.

58'Valencia tăng cường nhân sự nhằm tìm bàn gỡ

Phút 58, Valencia quyết định làm mới đội hình khi tung David Otorbi Ejededawe vào sân thay cho Filip Ugrinic. Trong thế trận đang bị dẫn 1-2, đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhằm cải thiện sức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

58'Valencia tăng cường hàng công với Harvey Elliott

Phút 58, Valencia quyết định làm mới mặt trận tấn công khi tung Harvey Elliott vào sân thay cho Daniel Raba Antolín. Trong bối cảnh đang bị Racing Santander dẫn trước 2-1, đội khách rất cần làn gió mới để cải thiện thế trận khi mới chỉ có vỏn vẹn 1 pha dứt điểm trúng đích.

60'Racing Santander áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 60, Racing Santander vẫn duy trì sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương để bảo vệ lợi thế dẫn 2-1. Đội chủ nhà hoàn toàn lấn lướt với thống kê dứt điểm vượt trội 14 - 4 (trúng đích 7 - 1) cùng 5 - 1 phạt góc, buộc thủ môn Valencia phải có tới 5 lần trổ tài cứu thua.

61'Racing Santander làm mới hàng công

Phút 61, Racing Santander thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Andrés Martín được tung vào sân thế chỗ André Almeida. Đang dẫn trước 2-1 trên sân nhà, đội bóng áo trắng nỗ lực duy trì nhịp độ tấn công để bảo toàn lợi thế mong manh trước Valencia.

61'Racing Santander thay người nhằm bảo toàn lợi thế

Phút 61, Racing Santander tiến hành điều chỉnh lực lượng khi Aarón Martin Caricol được tung vào sân thế chỗ Pablo Ramon Parra. Đội chủ nhà đang dẫn 2-1 và quyết định này có thể nhằm gia cố thế trận trước sức ép từ Valencia.

65'David Otorbi Ejededawe đưa trận đấu về vạch xuất phát

Phút 65, David Otorbi Ejededawe lên tiếng đúng lúc để mang về bàn gỡ hòa 2-2 quý giá cho Valencia. Pha lập công này giúp đội khách thắp lại hy vọng giành điểm ngay trên sân El Sardinero sau khi bị dẫn trước ở đầu hiệp hai.

72'Pablo Maffeo phạm lỗi nhận thẻ vàng

Phút 72, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Pablo Maffeo bên phía Valencia sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân El Sardinero đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi hai đội giằng co với tỷ số 2-2.

72'Racing Santander áp đảo thế trận

Bước sang phút 72, Racing Santander đang là đội nắm giữ thế chủ động và tạo ra sức ép nghẹt thở với tỷ lệ kiểm soát bóng 54% - 46%. Đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn ở khâu bắn phá với 14 - 7 pha dứt điểm (trúng đích 7 - 2), buộc thủ thành Valencia phải có tới 0 - 5 lần cứu thua để bảo toàn tỷ số 2-2.

75'Racing Santander làm mới hàng công

Phút 75, Racing Santander quyết định điều chỉnh nhân sự khi Pablo García được tung vào sân thế chỗ Sergio Canales. Trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 2-2, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm thêm sức bật để hướng tới bàn thắng thứ ba.

84'Racing Santander gia tăng sức ép cuối trận

Bước sang phút 84, Racing Santander đang dồn ép mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định với tỷ lệ cầm bóng 54% - 46%. Đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo về số cơ hội khi tung ra tới 16 - 9 cú dứt điểm (trúng đích 9 - 2), buộc hàng thủ và thủ môn Valencia phải gồng mình chống đỡ với 0 - 7 pha cứu thua để bảo toàn tỷ số 2-2.

85'Valencia làm mới tuyến giữa ở phút 85

Phút 85, Valencia tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Aliou Dieng được tung vào sân để thay thế vị trí của Javi Guerra. Đội khách kỳ vọng nguồn năng lượng mới sẽ giúp củng cố khu trung tuyến trong những phút thi đấu cuối cùng trên sân El Sardinero.

86'Valencia làm mới hàng thủ cuối trận

Phút 86, Valencia quyết định rút Pablo Maffeo ra nghỉ để nhường chỗ cho Arnau Martínez López. Sự điều chỉnh này có thể nhằm làm mới vị trí phòng ngự và bảo toàn kết quả khi tỷ số đang là 2-2 trong những phút thi đấu căng thẳng cuối trận.

87'Racing Santander làm mới tuyến giữa ở phút 87

Phút 87, Racing Santander quyết định làm mới nhân sự nơi tuyến giữa khi rút Matteo Prati ra nghỉ để nhường chỗ cho Maguette Gueye. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới nhằm định đoạt trận đấu trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng khi tỷ số vẫn đang là 2-2.

87'Racing Santander làm mới hàng công ở phút cuối

Phút 87, Racing Santander quyết định đưa Asier Villalibre vào sân thế chỗ Yassir Zabiri. Khi tỷ số đang là 2-2, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến trên hàng công để định đoạt trận đấu trong những phút ít ỏi còn lại.

90+2'Iván Martín nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+2', Iván Martín bên phía Racing Santander phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trận đấu trôi về những giây cuối cùng trong thế giằng co căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 2-2.

KTKết thúc: Racing Santander 2-2 Valencia

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:56 12/10/2026

Valencia bước vào chuyến làm khách lúc 02:00 ngày 12/10/2026 trên sân El Sardinero trong bối cảnh chịu tổn thất nhân sự trước trận. Tình trạng thiếu vắng nhân sự đang đặt ban huấn luyện đội khách vào bài toán sắp xếp vị trí đầy nan giải, đặc biệt khi họ rất cần một kết quả khả quan để cải thiện tình hình hiện tại.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Trên bảng xếp hạng, Racing Santander đang nắm giữ vị trí thứ 16 với 7 điểm tích lũy. Màn trình diễn của đội chủ nhà trong giai đoạn gần đây có sự trồi sụt nhất định khi họ giành được 2 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 3 thất bại trong 5 trận gần nhất. Điểm tựa sân nhà El Sardinero sẽ là yếu tố quan trọng để Racing Santander hướng tới mục tiêu gia tăng điểm số.

Bên kia chiến tuyến, Valencia đang trải qua quãng thời gian nhiều âu lo khi rơi xuống vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 4 điểm. Phong độ của đội khách ghi nhận sự hụt hơi rõ rệt với 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc sứt mẻ lực lượng trước giờ bóng lăn càng khiến thử thách của Valencia thêm phần nặng nề.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Dù đang gặp bất lợi về nhân sự và phong độ, Valencia vẫn sở hữu điểm tựa tinh thần nhất định từ lịch sử chạm trán. Thống kê trong 4 lần gặp nhau gần nhất cho thấy Valencia chiếm ưu thế với 2 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Racing Santander chưa từng đánh bại đối thủ trong chuỗi trận này.

Trận đấu tới dự kiến sẽ chứng kiến Racing Santander tận dụng tối đa lợi thế sân bãi cùng khó khăn về quân số của Valencia để chủ động tổ chức lối chơi. Trong khi đó, việc đối mặt với sự thiếu hụt nhân sự buộc đội khách phải thi đấu thận trọng và trông cậy vào bản lĩnh trong các tình huống phản công.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)