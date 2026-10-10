📊 Xem thống kê chi tiết trận Aston Villa 2-2 Brentford: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Aston Villa2 - 2BrentfordKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Aston Villa tiếp đón Brentford.

10'Yehor Yarmoliuk mở tỷ số sớm cho Brentford

Phút 10, Yehor Yarmoliuk chớp thời cơ chính xác để đưa Brentford vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân Villa Park. Bàn thắng mở tỷ số chớp nhoáng tạo lợi thế tâm lý cực lớn cho đội khách trước chủ nhà Aston Villa.

12'Nicolas Jackson gỡ hòa chớp nhoáng cho Aston Villa

Chỉ hai phút sau khi nhận bàn thua, Aston Villa lập tức đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 12 nhờ pha lập công của Nicolas Jackson. Bàn gỡ 1-1 giúp đội chủ sân Villa Park lấy lại tinh thần và tái lập thế cân bằng trong màn so tài đầy kịch tính với Brentford.

12'Aston Villa kiểm soát bóng nhỉnh hơn

Sau những phút đầu diễn ra với nhịp độ cởi mở và tỷ số tạm hòa 1-1, Aston Villa đang nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 59% - 41%. Dù vậy, thế trận tấn công vẫn khá cân bằng khi đôi bên cùng có số pha dứt điểm là 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), trong đó Brentford duy trì lối đá áp sát và đã có 0 - 2 lần phạm lỗi.

24'Brentford kiểm soát bóng vượt trội

Trôi qua nửa đầu hiệp một với tỷ số hòa 1-1, Brentford đang là đội chủ động cầm trịch trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 62% so với 38% của Aston Villa. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn duy trì khả năng phản công nguy hiểm với số pha dứt điểm nhỉnh hơn (4-3), khiến thế trận đôi công diễn ra hết sức giằng co.

35'Igor Thiago nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 35, tiền đạo Igor Thiago bên phía Brentford phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Villa Park đang diễn ra giằng co khi hai đội tạm hòa nhau 1-1.

36'Thế trận giằng co quyết liệt

Trôi qua phút 36, trận đấu vẫn diễn ra rất căng thẳng khi hai đội giằng co từng mét vuông trên sân. Dù Brentford nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% so với 46%), Aston Villa lại tỏ ra sắc bén hơn ở khâu hãm thành với 7 pha dứt điểm so với 4 của đối thủ. Sự quyết liệt còn được thể hiện rõ qua lối đá rắn của đội khách khi họ đã phạm lỗi tới 9 lần, trong khi Aston Villa mới chỉ có 2 lần bị thổi phạt.

45'Aston Villa thay người ở hàng thủ

Phút 45, Aston Villa quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung Aaron Wan-Bissaka vào sân thế chỗ Matteo Ruggeri. Đội chủ nhà dường như muốn gia cố hành lang biên trong bối cảnh hai đội đang hòa nhau 1-1 trước giờ nghỉ.

45'Brentford điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Brentford thực hiện sự thay đổi người khi Aaron Hickey được tung vào sân thế chỗ Jannik Schuster. Đội khách chủ động làm mới đội hình trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1.

45+3'Buendia nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Ở phút bù giờ 45+3', tiền vệ Emiliano Buendía của Aston Villa phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Tình huống diễn ra ngay trước giờ nghỉ khi hai đội đang giằng co quyết liệt với tỷ số hòa 1-1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Aston Villa tích cực bắn phá khung thành đối phương

Bước sang phút 49, thế trận giằng co quyết liệt với tỷ số hòa 1-1. Dù Brentford nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (55% so với 45%), Aston Villa mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn với 10-5 pha dứt điểm (trúng đích 4-2), buộc thủ môn đội khách đã phải có 3 lần cứu thua.

52'Brentford làm mới đội hình đầu hiệp hai

Phút 52, Brentford thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi Mamadou Sangare được tung vào sân để thế chỗ cho Kevin Schade. Trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 1-1, đội khách kỳ vọng sự điều chỉnh nhân sự này sẽ tạo nên luồng gió mới cho mặt trận tấn công.

61'Thế trận giằng co quyết liệt sau giờ nghỉ

Bước qua phút 61, trận đấu tiếp tục duy trì thế cân bằng khi Aston Villa nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 53% - 47%. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng với tổng cộng 11 - 9 cú dứt điểm, song sự quyết liệt của đội khách thể hiện rõ qua số lần phạm lỗi chênh lệch lên tới 4 - 17 nhằm bẻ gãy các đợt lên bóng.

64'Aston Villa làm mới hàng công với Ibrahim Mbaye

Phút 64, Aston Villa quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Ibrahim Mbaye được tung vào sân thế chỗ Emiliano Buendía, người trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Đội chủ sân Villa Park đang nỗ lực tìm kiếm thêm giải pháp tấn công nhằm phá vỡ thế cân bằng khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

67'Brentford tăng cường hàng công với Dango Ouattara

Phút 67, Brentford tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Dango Ouattara được tung vào sân để thế chỗ cho Keane Lewis-Potter. Đội khách kỳ vọng luồng gió mới này sẽ tạo nên khác biệt trong bối cảnh thế trận vẫn đang giằng co với tỷ số 1-1 tại Villa Park.

67'Brentford làm mới tuyến giữa với Mathias Jensen

Phút 67, Brentford có sự thay đổi nhân sự khi Mathias Jensen được tung vào sân thế chỗ Yehor Yarmoliuk. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1 tại Villa Park.

72'Matty Cash nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 72, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Matty Cash bên phía Aston Villa sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Villa Park vẫn đang diễn ra hết sức giằng co khi hai đội ghìm chân nhau ở tỷ số 1-1.

73'Aston Villa gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 73, Aston Villa tích cực dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên khi vượt trội về số pha dứt điểm 15-9 (trúng đích 4-3). Trong khi đó, Brentford liên tục phải phạm lỗi để bẻ gãy các đợt lên bóng của đối phương với tỷ lệ phạm lỗi lên tới 5-20.

75'Vitaly Janelt nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 75, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Vitaly Janelt bên phía Brentford sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Villa Park đang diễn ra rất căng thẳng và giằng co khi tỷ số vẫn giữ ở mức 1-1.

77'John McGinn đưa Aston Villa vươn lên dẫn trước

Phút 77, đón đường kiến tạo từ Johan Manzambi, John McGinn dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Aston Villa. Bàn thắng quý giá giúp đội chủ sân Villa Park lật ngược thế cờ đầy cảm xúc sau khi bị dẫn trước từ sớm.

79'Kristoffer Ajer nhanh chóng gỡ hòa 2-2 cho Brentford

Chỉ hai phút sau khi bị dẫn trước, Brentford đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 79 nhờ pha lập công kịp thời của Kristoffer Ajer. Tỷ số được quân bình 2-2 trong một màn rượt đuổi đầy kịch tính trên sân Villa Park.

82'Michael Kayode nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 82, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Michael Kayode bên phía Brentford sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Villa Park đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi tỷ số vẫn giữ ở mức 2-2 sau màn rượt đuổi nghẹt thở.

84'Kristoffer Ajer nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 84, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Kristoffer Ajer bên phía Brentford vì lỗi phản ứng. Không khí trên sân Villa Park đang nóng lên rõ rệt khi hai đội giằng co quyết liệt sau màn rượt đuổi tỷ số 2-2 đầy kịch tính.

85'Brentford đưa Callum Wilson vào sân làm mới hàng công

Phút 85, Brentford tiến hành thay đổi nhân sự khi Callum Wilson được tung vào sân thế chỗ Jaidon Anthony. Trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 2-2 ở những phút cuối, sự góp mặt của chân sút này được kỳ vọng sẽ tạo thêm đột biến cho đội khách.

85'Trận đấu giằng co quyết liệt

Bước sang phút 85, thế trận trên sân vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng với tỷ số hòa 2-2 khi Aston Villa nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (16 - 12). Brentford liên tục phải dùng các pha can thiệp quyết liệt để ngăn chặn đối thủ, thể hiện rõ qua con số phạm lỗi áp đảo 6 - 22.

86'Ross Barkley vào sân củng cố tuyến giữa Aston Villa

Phút 86, Aston Villa quyết định làm mới hàng tiền vệ khi tung Ross Barkley vào sân thế chỗ João Gomes. Trong thế trận đang hòa 2-2 đầy căng thẳng trên sân Villa Park, sự xuất hiện của Barkley được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tìm kiếm thêm cơ hội đột biến ở những phút cuối.

86'Aston Villa làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 86, Aston Villa quyết định đưa Alysson Edward Franco da Rocha vào sân thay thế cho Johan Manzambi. Khi tỷ số đang là 2-2 và thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều, đội chủ sân Villa Park nỗ lực tìm kiếm đột biến để định đoạt trận đấu.

90+5'Callum Wilson nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+5, Callum Wilson của Brentford phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh tỷ số đang giằng co nghẹt thở 2-2 ở những phút bù giờ cuối cùng, các cầu thủ đội khách liên tục có những pha vào bóng quyết liệt để bảo toàn cục diện.

90+5'K. Andrews nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 90+5', căng thẳng dâng cao ở những giây cuối khiến K. Andrews bên phía Brentford phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do lỗi phản ứng. Trận đấu đang diễn ra vô cùng nóng bỏng khi hai đội vẫn bất phân thắng bại với tỷ số 2-2.

KTKết thúc: Aston Villa 2-2 Brentford

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 23:00 10/10/2026

Cuộc so tài giữa Aston Villa và Brentford diễn ra vào lúc 21h00 ngày 10/10 trên sân vận động Villa Park hứa hẹn mang đến diễn biến căng thẳng khi cả hai đội đều hướng đến những mục tiêu quan trọng. Trong bối cảnh Aston Villa đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục, màn đón tiếp một đối thủ đang có vị trí thuận lợi ở nhóm dẫn đầu như Brentford sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho thầy trò đội chủ nhà.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, vị thế của hai đội đang có sự chênh lệch rõ rệt về điểm số. Brentford đang trải qua giai đoạn khởi đầu tích cực khi chiếm giữ vị trí thứ 4 với 9 điểm. Vị trí trong nhóm dẫn đầu phản ánh khả năng tích lũy điểm số hiệu quả của đội bóng này qua từng vòng đấu.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa hiện đứng ở vị trí thứ 16 với 4 điểm tích lũy được. Dù đang đứng ở nửa dưới, khoảng cách điểm số chưa quá xa giúp Aston Villa vẫn còn nguyên cơ hội bám đuổi nhóm dự cúp châu lục nếu nhanh chóng tìm lại mạch tích lũy điểm số tối đa. Một kết quả tích cực trước đối thủ đang đứng thứ 4 sẽ tiếp thêm động lực đáng kể cho đội chủ sân Villa Park.

Phong độ trái ngược trước giờ bóng lăn

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai câu lạc bộ nằm ở màn trình diễn trong 5 trận đấu gần đây. Brentford duy trì được sự ổn định đáng nể với chuỗi trận bất bại, giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa (thắng 1 trận, hòa 3 trận rồi tiếp tục thắng 1 trận gần nhất). Khả năng duy trì sự tập trung và khó bị đánh bại giúp đội bóng này đứng vững ở nhóm đầu.

Trong khi đó, phong độ của Aston Villa lại bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng chủ sân Villa Park chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Đáng chú ý, ở 2 trận đấu gần nhất, Aston Villa đều phải nhận kết quả thua. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số tạo nên áp lực không nhỏ, buộc họ phải điều chỉnh cách tiếp cận để tìm kiếm kết quả thuận lợi hơn.

Lịch sử đối đầu cân bằng tại Villa Park

Dù phong độ hiện tại có sự phân hóa, lịch sử chạm trán gần đây lại chứng kiến thế trận giằng co quyết liệt giữa hai bên. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất ghi nhận sự cân bằng tuyệt đối khi Aston Villa thắng 2 trận, hòa 1 trận và Brentford cũng có được 2 chiến thắng.

Sự cân bằng này cho thấy hai đội bóng không hề e ngại nhau mỗi khi giáp mặt. Lợi thế sân nhà Villa Park sẽ là điểm tựa lớn để Aston Villa san lấp khoảng cách về phong độ, trong khi Brentford bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ từ chuỗi trận bất bại.

Kịch bản chuyên môn và nhận định trận đấu

Về mặt thế trận, Brentford nhiều khả năng sẽ tiếp tục triển khai lối chơi kỷ luật, ưu tiên sự an toàn nơi tuyến dưới trước khi chuyển trạng thái tấn công. Khả năng giành điểm đều đặn thời gian qua cho thấy họ là tập thể rất biết cách kiểm soát nhịp độ và trừng phạt sai lầm của đối phương.

Về phía Aston Villa, việc thi đấu trên sân nhà đòi hỏi họ phải chủ động hơn trong việc tìm kiếm bàn thắng để giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, việc để thua 3 trong 5 trận gần nhất là lời cảnh báo buộc đội chủ nhà phải thận trọng trong khâu phòng ngự. Trước một Brentford đang có phong độ ổn định và vị trí vững chắc ở tốp 4, Aston Villa cần sự tập trung cao độ nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu bám đuổi nhóm trên.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)