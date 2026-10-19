'Hoa không héo' được ưa chuộng như thế nào trong ngày 20/10?

Ghi nhận tại một số cửa hàng hoa/quà lưu niệm ở Cầu Giấy (Hà Nội), các mẫu "hoa không héo" được bày bán với nhiều kiểu dáng, từ bó hoa nhỏ, chậu hoa mini đến hộp quà kết hợp thú bông và thiệp chúc mừng.

Nhóm khách học sinh, sinh viên lựa chọn quà tặng tại cửa hàng Hoa & quà nghệ thuật. Ảnh: Linh Thảo

Khách hàng lựa chọn mẫu bó hoa bằng kẽm nhung cỡ lớn. Ảnh: Linh Thảo

Hoa kẽm nhung, hoa sáp và các bó quà phối sẵn là một trong những lựa chọn được khách quan tâm tại. Ảnh: Linh Thảo

Theo nhân viên bán hàng tại TGift (Cầu Giấy, Hà Nội), sản phẩm được bán quanh năm, song lượng khách dịp 20/10 thường tăng khoảng 1,5 lần. Phần lớn khách lựa chọn mẫu có sẵn thay vì đặt thiết kế riêng vì chưa có ý tưởng cụ thể.

Khách hàng ưu tiên chọn các mẫu bó hoa có sẵn để tiện mua nhanh trong dịp cận lễ. Ảnh: Linh Thảo

Thiệp, sổ tay và phụ kiện đi kèm góp phần hoàn thiện một set quà 20/10. Ảnh: Linh Thảo

Nhóm khách học sinh chọn quà tặng mẹ, cô giáo hoặc người thân. Ảnh: Linh Thảo

Bên cạnh nhóm khách là sinh viên và người trẻ, một số học sinh cũng tìm đến cửa hàng để chọn quà tặng cho mẹ, cô giáo hoặc người thân. Nhu cầu không chỉ dừng ở hoa mà còn mở rộng sang các sản phẩm đi kèm như thiệp, phụ kiện, thú bông hoặc hộp quà.

Ngoài hoa, học sinh còn quan tâm tới các món quà nhỏ gọn có thể kết hợp trong cùng một set tặng. Ảnh: Linh Thảo

Các mẫu quà phối hoa và đồ thủ công phù hợp nhu cầu mua tặng trong tầm giá vừa phải. Ảnh: Linh Thảo

Hoa kẽm nhung có giá khoảng 90.000 - 150.000 đồng/bó nhỏ; bó lớn dao động 200.000 - 250.000 đồng. Ảnh: Linh Thảo

Hoa sáp bó lớn có giá khoảng 300.000 - 500.000 đồng, tùy mẫu mã và kích thước. Ảnh: Linh Thảo

Những hộp hoa đóng khung được thiết kế để trưng bày, lưu giữ lâu dài. Ảnh: Linh Thảo

Tại Cửa hàng Quà tặng Moji, các sản phẩm "hoa không héo" được trưng bày cùng thú bông và phụ kiện hướng tới nhóm khách trẻ. Ảnh: Linh Thảo

Một số hộp quà phối hoa tại Cửa hàng Quà tặng Moji được đóng gói sẵn. Ảnh: Linh Thảo

Ngày 20/10 qua đi, những bó hoa bằng len, kẽm nhung hay sáp vẫn có thể được giữ lại trên bàn học, kệ sách hoặc góc phòng như một món quà kỷ niệm. Không chỉ đa dạng về mẫu mã, khả năng lưu giữ lâu dài cũng là nét riêng của những bó "hoa không héo" giữa thị trường quà tặng dịp lễ.

Sinh viên Trần T.M.L chia sẻ lý do lựa chọn hoa bông làm quà tặng dịp 20/10. (Video: Linh Thảo)