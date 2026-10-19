'Hoa không héo' được ưa chuộng như thế nào trong ngày 20/10?
Không cần tưới nước hay chăm sóc hằng ngày, những bó hoa len, hoa kẽm nhung, hoa sáp đang góp thêm lựa chọn cho thị trường quà tặng 20/10. Điểm đặc biệt của những món quà này là có thể lưu giữ lâu dài, thay vì chỉ đẹp trong ít ngày như hoa tươi.
Ghi nhận tại một số cửa hàng hoa/quà lưu niệm ở Cầu Giấy (Hà Nội), các mẫu "hoa không héo" được bày bán với nhiều kiểu dáng, từ bó hoa nhỏ, chậu hoa mini đến hộp quà kết hợp thú bông và thiệp chúc mừng.
Theo nhân viên bán hàng tại TGift (Cầu Giấy, Hà Nội), sản phẩm được bán quanh năm, song lượng khách dịp 20/10 thường tăng khoảng 1,5 lần. Phần lớn khách lựa chọn mẫu có sẵn thay vì đặt thiết kế riêng vì chưa có ý tưởng cụ thể.
Bên cạnh nhóm khách là sinh viên và người trẻ, một số học sinh cũng tìm đến cửa hàng để chọn quà tặng cho mẹ, cô giáo hoặc người thân. Nhu cầu không chỉ dừng ở hoa mà còn mở rộng sang các sản phẩm đi kèm như thiệp, phụ kiện, thú bông hoặc hộp quà.
Ngày 20/10 qua đi, những bó hoa bằng len, kẽm nhung hay sáp vẫn có thể được giữ lại trên bàn học, kệ sách hoặc góc phòng như một món quà kỷ niệm. Không chỉ đa dạng về mẫu mã, khả năng lưu giữ lâu dài cũng là nét riêng của những bó "hoa không héo" giữa thị trường quà tặng dịp lễ.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hoa-khong-heo-duoc-ua-chuong-nhu-the-nao-trong-ngay-20-10-172261019132818758.htm