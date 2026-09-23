Hoa khôi wushu Dương Thúy Vi giành HCĐ tại ASIAD 2026

Ở nội dung kiếm thuật diễn ra buổi sáng, Thúy Vi hoàn thành bài thi với 9.703 điểm, bằng thành tích của võ sĩ Indonesia Geraldine. Tuy nhiên, do kém chỉ số phụ, cô tạm xếp thứ 4 và đứng trước áp lực phải cải thiện điểm số ở phần thi thương thuật.

Thuý Vi trong bài thi thương thuật. Ảnh: Trọng Hiếu

Với kinh nghiệm của nhà cựu vô địch ASIAD, Thúy Vi thi đấu đầy quyết tâm và đạt 9.710 điểm ở nội dung thương thuật.

Trong khi đó, Geraldine chỉ nhận 9.596 điểm. Kết quả này giúp Thúy Vi vươn lên thứ 3 với tổng điểm 19.413, vượt qua võ sĩ Malaysia Pang Pui Yee (19.390).

HCV thuộc về Yao Yang (Trung Quốc) với 19.546 điểm, còn Kida Nanoha (Nhật Bản) giành HCB với 19.446 điểm.

Tấm HCĐ của Thuý Vi cũng là huy chương thứ sáu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Bảng xếp hạng nội dung kiếm thuật và thương thuật môn wushu ASIAD 2026

Ở tuổi 33, Thúy Vi vẫn duy trì phong độ đáng nể sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Cô từng giành HCV SEA Games 2013 và HCV ASIAD 2014, đồng thời duy trì thành tích ấn tượng tại nhiều kỳ SEA Games sau đó.

Từ một tài năng trẻ, Thúy Vi nay trở thành “chị cả” của đội tuyển wushu Việt Nam tại kỳ đại hội ở Nhật Bản, là điểm tựa kinh nghiệm cho các đàn em. Tấm HCĐ tại ASIAD 2026 cho thấy tinh thần thi đấu và khát vọng của nữ võ sĩ vẫn còn nguyên vẹn.