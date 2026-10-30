Hoa khôi Tài chính: 'Không đợi đến hoàn hảo mới thi Hoa hậu Việt Nam'
Trịnh Ngọc Huyền - Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing (Miss UFM 2025) - chia sẻ từng bị chê bai về ngoại hình khiến cô cảm thấy tự ti. Cô cho rằng không cần phải đợi đến khi hoàn hảo mới đăng ký thi sắc đẹp. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Huyền có thêm nhiều trải nghiệm quý giá để hoàn thiện bản thân.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoa-khoi-tai-chinh-khong-doi-den-hoan-hao-moi-thi-hoa-hau-viet-nam-post1889879.tpo