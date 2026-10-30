Hoa khôi Tài chính: 'Không đợi đến hoàn hảo mới thi Hoa hậu Việt Nam'

Jisoo (BLACKPINK) có màn lột xác đầy ấn tượng với màn trình diễn dưới nước trong MV 'ADDICTED'. Trong khi đó, BLACKPINK làm nên lịch sử, khi trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên nhận 'Huân chương Văn hóa Okgwan' (Okgwan Order of Cultural Merit).