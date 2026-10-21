Hoa khôi Ngoại thương IELTS 7.5, đạt giải quốc gia ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Lê Phương Nghi sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, cao 1,72 m, là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Cơ sở II Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Cô nằm trong Top 25 thí sinh bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trước Hoa hậu Việt Nam, Phương Nghi giành danh hiệu Hoa khôi tại cuộc thi FTUCharm 2025. Trải nghiệm ở sân chơi sinh viên giúp cô làm quen với trình diễn và xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, khi đến cuộc thi cấp quốc gia, nữ sinh vẫn phải thích nghi với môi trường và những yêu cầu mới.

Ở vòng Chung kết, catwalk trên cát là trải nghiệm mới với Phương Nghi. Bề mặt lún và trời nắng khiến việc trình diễn khó hơn sàn tập. Cô phải vận dụng kỹ năng đã học, điều chỉnh bước đi và giữ thăng bằng để hoàn thành phần thi.

Bên cạnh ngoại ngữ, Phương Nghi từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Từ học sinh chuyên Anh, cô quyết định thử sức với môn học mới rồi dần yêu thích. Địa lý giúp cô khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và cuộc sống của con người ở từng vùng miền. Hoạt động làm sạch môi trường biển ở vòng chung kết góp thêm trải nghiệm ý nghĩa trong hành trình ở Hoa hậu Việt Nam.

Những chuyến đi tại cuộc thi giúp Phương Nghi gặp lại kiến thức Địa lý trong đời sống. Khi đến Lai Châu, Tuyên Quang và tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương, cô thấy những điều từng học qua sách vở trở nên gần gũi. Các cuộc gặp với người dân còn giúp nữ sinh hiểu thêm về sinh hoạt, phong tục của từng nơi.

Sống cùng những cô gái đến từ nhiều vùng miền giúp Phương Nghi học cách lắng nghe. Cô hiểu mỗi người có tính cách, suy nghĩ và câu chuyện riêng. “Điều quan trọng không phải là ai đúng hơn, mà là mọi người có sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu nhau hay không”, cô nói.

Phương Nghi có IELTS 7.5, từng là học sinh chuyên Anh. Cô cho biết nền tảng kiến thức giúp việc ôn thi thuận lợi hơn, nhưng để tiến bộ vẫn cần luyện đều cả bốn kỹ năng.

Bước vào Hoa hậu Việt Nam, thử thách khiến Phương Nghi nhận ra mình còn nhiều điều phải học là lịch trình dày đặc. Có ngày cô phải sắp xếp thời gian cho tập luyện, ghi hình, hoạt động tập thể và trau dồi kiến thức. “Danh hiệu hoa khôi là dấu mốc đáng tự hào, nhưng để trưởng thành hơn, em cần giữ tinh thần cầu thị và không ngừng học hỏi mỗi ngày”, cô nói. Phương Nghi thấy thay đổi lớn nhất ở cách đối diện với những điều mới mẻ.

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Bên cạnh catwalk, Phương Nghi nhớ phần thi hùng biện và tiết mục múa trước khán giả. Những thử thách này đòi hỏi cô làm chủ sân khấu, diễn đạt suy nghĩ và truyền tải cảm xúc.

“Em nhận ra bản thân có thể thử sức ở nhiều lĩnh vực mới nếu đủ can đảm và nghiêm túc chuẩn bị”, cô nói sau khi tham gia thử thách tài năng ở vòng chung kết.

“Với em, danh hiệu là dấu mốc đáng quý, nhưng quan trọng hơn là sử dụng kiến thức, trải nghiệm và sức ảnh hưởng của mình để tạo ra những giá trị ý nghĩa”, cô chia sẻ. Phương Nghi tỏa sáng trên sân khấu chung khảo để giành suất bước tiếp.

Bước vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi mong tiến xa hơn và thể hiện những giá trị mình theo đuổi: tri thức, bản lĩnh, sự sẻ chia.