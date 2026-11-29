Theo SCMP, Zhang Shenxinran, sinh viên Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, từng nổi tiếng vào năm 2022 nhờ thành tích học tập nổi bật cùng hành động quyên góp học bổng. Sau một thời gian gần như rút khỏi mạng xã hội, cô mới đây bất ngờ xuất hiện trở lại, chia sẻ những câu chuyện đời thường và kinh nghiệm học tập.

Zhang được nhận vào Đại học Thanh Hoa năm 2022 sau khi đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao) của Trung Quốc. Cô cũng là người đầu tiên trong ngôi làng tại huyện Triệu An, tỉnh Phúc Kiến, trúng tuyển vào ngôi trường danh tiếng này.

Nhiều cư dân mạng nhận xét Zhang có ngoại hình giống nữ diễn viên nổi tiếng Trần Đô Linh. Ảnh: Tư liệu.

Vì thành tích đặc biệt của Zhang, gia đình đã trao tặng cô khoản học bổng 105.000 nhân dân tệ (khoảng 15.000 USD, tương đương hơn 380 triệu đồng theo tỷ giá thời điểm đó). Tuy nhiên, thay vì giữ lại số tiền, nữ sinh quyết định quyên góp toàn bộ để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hành động này giúp Zhang nhận được nhiều lời khen ngợi. Bên cạnh thành tích học tập, cô còn gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp. Ở trường, Zhang nổi tiếng như một Hoa khôi đẹp người, đẹp nết. Thậm chí, cô còn được nhiều người nhận xét có nét giống nữ diễn viên Trung Quốc Trần Đô Linh.

Tuy nhiên, việc quyên góp học bổng cũng khiến cô vướng phải những ý kiến trái chiều. Một số người nghi ngờ Zhang làm từ thiện nhằm đánh bóng tên tuổi, tạo tiền đề để phát triển hoạt động trên mạng xã hội.

Những lời bàn tán này khiến nữ sinh buồn lòng. Để chứng minh bản thân không có ý định lợi dụng việc từ thiện để nổi tiếng, cô chủ động hạn chế xuất hiện trên Internet trong hai năm đầu đại học.

Chia sẻ về quyết định trở lại mạng xã hội, Zhang cho biết cô từng rất buồn khi nghe những lời nghi ngờ về động cơ quyên góp học bổng. Cô hy vọng lần xuất hiện này sẽ giúp mọi người nhìn nhận mình bằng một hình ảnh mới.

Zhang Shenxinran đạt điểm số xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc, qua đó trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa danh tiếng. Ảnh: Tư liệu.

Khi trở lại, nữ sinh bắt đầu đăng tải các video chia sẻ cuộc sống học đường, phương pháp học tập và đôi khi livestream trò chuyện với người theo dõi. Những nội dung này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, giúp cô nhận được hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều lời mời hợp tác quảng cáo.

Trong một lần chia sẻ kinh nghiệm ôn thi đại học cho các học sinh khóa dưới, Zhang khuyên mọi người không nên quá căng thẳng, cần phân bổ thời gian hợp lý cho từng môn và kiên trì thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Dù vậy, hoạt động trên mạng xã hội của cô lại không nhận được sự ủng hộ từ cha. Ông Zhang Jiatian, một blogger chuyên về giáo dục gia đình, thẳng thắn bày tỏ quan điểm phản đối việc con gái livestream. Người cha cho biết các video của Zhang thường thu hút hàng chục nghìn lượt xem, thậm chí cô còn nhận được những lời mời quảng cáo. Tuy nhiên, ông cho rằng việc livestream không phù hợp với những cô gái quá xinh đẹp và lo ngại con gái có thể gặp phải những rắc rối không đáng có khi xuất hiện quá nhiều trên mạng.

Hành động thiện nguyện của Zhang (bên phải) khiến một số người cáo buộc cô cố tình tạo dựng danh tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Tư liệu.

Theo ông, sinh viên đại học có thể khởi nghiệp và thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng cần có sự định hướng đúng đắn, không nên làm mọi thứ một cách tùy hứng. Quan điểm của người cha nhanh chóng tạo ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận cư dân mạng đồng tình, cho rằng ông chỉ muốn bảo vệ con gái trước những mặt trái của môi trường trực tuyến, nhất là khi cô đang theo học tại một trường đại học danh tiếng.

Ngược lại, nhiều người cho rằng Zhang đã trưởng thành và có quyền tự quyết định con đường phát triển của mình. Họ cũng bày tỏ tiếc nuối khi một nữ sinh vừa có ngoại hình nổi bật, vừa sở hữu thành tích học tập đáng nể lại bị hạn chế cơ hội thể hiện bản thân chỉ vì lý do nhan sắc.

Một số ý kiến nhận xét Zhang là cô gái gần như hội tụ nhiều ưu điểm, xứng đáng có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng.