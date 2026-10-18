Hoa khôi Lê Phương Nghi: 'Hoa hậu Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt tôn vinh trí tuệ và trách nhiệm cộng đồng'

Lê Phương Nghi (sinh năm 2006) đang theo học ngành Kinh tế đối ngoại, phân hiệu trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM. Nữ sinh cũng là Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025. Trong Top 25 bước vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, người đẹp gây ấn tượng với chiều cao 1,72m, cùng với chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5.

Người đẹp gen Z gọi khoảnh khắc được gọi tên vào top 25 bước vào Chung kết toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam là niềm hạnh phúc, xúc động và biết ơn. Cô biết ơn vì những nỗ lực của mình được ghi nhận, vì luôn có gia đình và những người yêu thương đồng hành. Hơn cả niềm vui, nữ sinh Ngoại thương hiểu rằng, đây là cơ hội để bước ra khỏi “vùng an toàn”, trưởng thành hơn và viết tiếp một hành trình thanh xuân thật đáng nhớ.

Lê Phương Nghi chia sẻ: “Hành trình này giúp mình nhận ra vẻ đẹp không chỉ nằm ở những gì người khác nhìn thấy, mà còn ở cách mình đối diện với thử thách và trưởng thành từ những điều chưa hoàn hảo. Mình học cách tự tin hơn, lắng nghe nhiều hơn. Điều quý giá nhất mình nhận được không chỉ là cơ hội tiến gần hơn đến vương miện, mà còn là cơ hội gặp gỡ một phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Tại Hoa hậu Việt Nam, Lê Phương Nghi nổi bật với danh hiệu Hoa khôi trường ĐH Ngoại thương. Đây là ngôi trường vốn nổi tiếng có nhiều người đẹp đạt vị trí cao tại Hoa hậu Việt Nam. Với cô gái này, đó là niềm tự hào, nhiều hơn là áp lực. Những người đi trước đã truyền cảm hứng để cô tin rằng, vẻ đẹp của người phụ nữ luôn tỏa sáng hơn khi song hành cùng tri thức và bản lĩnh. Phương Nghi không muốn trở thành bản sao của bất kỳ ai, mà mong muốn viết nên câu chuyện của riêng mình bằng những giá trị và dấu ấn riêng.

“Với mình, “Miền hương sắc” là sự hòa quyện giữa nét đẹp truyền thống và tinh thần hiện đại, giữa sự dịu dàng và bản lĩnh, giữa tri thức và lòng nhân ái. Mình muốn mang đến hình ảnh một cô gái gen Z tự tin hội nhập nhưng vẫn trân trọng cội nguồn, luôn sẵn sàng học hỏi và cống hiến. Bởi mình tin rằng, hương sắc đẹp nhất không chỉ đến từ diện mạo, mà còn từ những giá trị tốt đẹp mình để lại trong lòng mọi người”, nàng Hoa khôi nói về chủ đề của Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Lê Phương Nghi nêu quan điểm về nhận định của đại đa số mọi người rằng, đăng quang Hoa hậu là cơ hội đổi đời: “Mình nghĩ, danh hiệu Hoa hậu có thể mở ra những cánh cửa mới, nhưng đi được bao xa phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người. Với mình, đây không đơn thuần là cơ hội để thay đổi cuộc sống, mà còn là cơ hội để trưởng thành, cống hiến và tạo ra những giá trị tích cực. Bởi điều ý nghĩa nhất không phải là chiếc vương miện mang đến điều gì, mà là mình có thể làm được gì khi đội chiếc vương miện ấy”.

Là một cô gái gen Z, Hoa hậu Việt Nam định vị trong lòng Lê Phương Nghi một ý nghĩa đặc biệt, khi cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp gắn liền với trí tuệ, văn hóa và trách nhiệm cộng đồng. Nàng Hoa khôi cho rằng, trong thời đại mà nhan sắc có thể giúp một người được biết đến, chính chiều sâu và những giá trị cống hiến mới giúp người ấy được nhớ đến lâu dài. Đó cũng là lý do cô đến với cuộc thi không chỉ để tỏa sáng, mà còn để trưởng thành và lan tỏa những điều tốt đẹp.

Những thành tích nổi bật mà Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 có được: - 3 lần đạt học bổng Khuyến khích học tập của trường ĐH Ngoại thương. - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Chi hội, năm 2025. - Đoạt giải Ba và giải Khuyến khích tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. - Hai năm liên tiếp đoạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý. - Huy chương Vàng Olympic truyền thống 30/4 môn Địa lý. - Quán quân Hội thi “Học sinh Thanh lịch và Tài năng” năm học 2023–2024 của trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai. - Đại sứ truyền thông cho các chương trình, dự án học thuật, truyền thông và xã hội như chiến dịch “Đổi sách lấy cây” của Fly to sky, dự án “Thắp sáng vùng cao”, sự kiện TEDxFTU… - Từng tham gia các chương trình truyền thông về giáo dục, thiện nguyện và đời sống sinh viên, trong đó có talkshow “Chuyện người Gia Lai” số 54, phóng sự “Mùa Hè yêu thương – Hành trình sẻ chia cùng CLB Thầy và trò” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai, cùng podcast “Ngoại thương: Chuyện nhà Đoàn” của Đoàn trường ĐH Ngoại thương – Phân hiệu TP. HCM.