Hoa khôi học hai đại học: 'Mỗi cô gái không chỉ đẹp mà nên có giá trị cốt lõi'

Sau Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, MC/BTV Phạm Ngọc Huy khiến khán giả chú ý khi nhìn lại 14 năm đồng hành cùng chương trình. Từ một người đảm nhận các công việc phía sau máy quay, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ nhà leo núi.