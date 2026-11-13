'Hoa khôi' dân tộc Thái nổi tiếng trên mạng, mơ khoác áo tuyển bóng đá Việt Nam

Lường Thảo My, nữ sinh 17 tuổi người dân tộc Thái ở Sơn La, bất ngờ được cộng đồng mạng chú ý sau khi tham dự Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Mai Châu Open 2026. Không chỉ gây ấn tượng bởi hình ảnh thi đấu trên sân cỏ, cô gái còn khiến nhiều người quan tâm khi tiết lộ thần tượng Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Quang Hải.

Bất ngờ khi được gọi là “hoa khôi sân cỏ”

Tại giải đấu diễn ra ngày 7-8/11 ở xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, Thảo My cùng các đồng đội trong màu áo Sơn La Storm giành vị trí thứ ba chung cuộc. Nữ sinh cho biết cô và các thành viên trong đội đã nỗ lực hết mình, hài lòng với kết quả đạt được sau những ngày thi đấu.

Sau giải, hình ảnh My trong trang phục truyền thống của người Thái, tự tin tranh bóng và thi đấu trên sân được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Sự đối lập giữa vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thi đấu quyết liệt khiến nữ sinh nhận được nhiều lời khen. Một số người gọi cô bằng danh xưng “hoa khôi sân cỏ”.

Thảo My gây chú ý tại Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Mai Châu Open 2026. (Ảnh: NVCC)

Trở lại nhịp sống thường ngày, My vẫn chưa hết bất ngờ khi được nhiều người biết đến. Cô cho biết không nghĩ niềm yêu thích bóng đá của mình lại nhận được sự quan tâm và cổ vũ rộng rãi như vậy.

“Tôi rất xúc động và vui khi được mọi người biết đến và yêu quý. Tôi không nghĩ tình yêu bóng đá của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm, cổ vũ đến vậy”, My chia sẻ.

Bên cạnh những lời động viên, nữ sinh cũng nhận được một số bình luận trái chiều, trong đó có ý kiến tập trung vào ngoại hình và việc con gái chơi bóng đá. Tuy nhiên, My cho rằng mỗi người có quyền lựa chọn môn thể thao mình yêu thích, không nên lấy điều đó để đánh giá sự nữ tính.

Nữ sinh 17 tuổi dân tộc Thái xúc động và vui khi được mọi người biết đến và yêu quý. (Ảnh: NVCC)

Ở trường, cô vẫn mặc áo dài, học tập và sinh hoạt như những nữ sinh cùng trang lứa. Khi ra sân, My thoải mái với trang phục thể thao, chạy và tranh bóng cùng đồng đội.

“Với tôi, sự nữ tính không nằm ở việc mình chơi môn thể thao nào, mà ở sự tự tin và hết mình với đam mê. Dù trên sân cỏ hay khi mặc áo dài đi học, tôi vẫn luôn thấy tự hào về hình ảnh của mình”, nữ sinh nói.

Niềm vui từ những trận bóng ở bản

Lường Thảo My hiện là học sinh lớp 12 Trường THPT Thảo Nguyên, sống tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Phần lớn thời gian trong ngày của cô dành cho việc học. Những buổi ra sân thường bắt đầu từ lời rủ của bạn bè hoặc người quen.

My làm quen với bóng đá khi mới 8 tuổi. Khi đó, cô thường theo các anh chị trong làng ra sân, ban đầu chỉ vì tò mò và muốn thử chơi. Dần dần, những trận bóng cùng mọi người trở thành hoạt động yêu thích của nữ sinh.

Theo My, bóng đá khá phổ biến ở quê cô. Từ trẻ nhỏ đến người lớn, nhiều người đều tham gia chơi bóng, trong đó có không ít phụ nữ và các bạn nữ cùng trang lứa.

Thảo My làm quen với bóng đá khi mới 8 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Từ những trận đấu trong làng, My bắt đầu tham gia các sân chơi ở cấp xã rồi thử sức tại một số giải đấu ngoài tỉnh. Với cô, bóng đá không chỉ là hoạt động giải trí mà còn giúp giải tỏa áp lực sau giờ học.

“Đi học về có thể mệt, nhưng nghe có kèo bóng là tôi lại chạy đi đá. Đá xong về thấy vui hẳn”, My kể.

Niềm đam mê của con gái ban đầu khiến mẹ cô, bà Lê Hải, không khỏi lo lắng. Bà sợ My gặp va chạm, chấn thương khi thi đấu, đồng thời ngại con phải hoạt động ngoài trời nhiều sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình.

Tuy nhiên, khi nhận thấy con gái thực sự yêu thích bóng đá, bà Hải dần thay đổi suy nghĩ. Bản thân bà từng mê bóng chuyền thời trẻ, thậm chí có lúc trốn đi chơi thể thao, nên hiểu phần nào niềm vui khi được theo đuổi sở thích.

My từng giành nhiều danh hiệu trong các giải bóng đá phong trào ở địa phương. (Ảnh: NVCC)

Từ chỗ lo lắng, người mẹ chuyển sang ủng hộ và nhiệt tình cổ vũ mỗi khi con gái tham gia thi đấu.

Trước khi dự Mai Châu Open 2026, My và các thành viên Sơn La Storm không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau do mỗi người đều có lịch học và công việc riêng. Đội phải di chuyển khoảng 61 km để đến sân Tày Khao, Mai Châu. Các thành viên xuất phát từ tối thứ sáu để kịp tham gia giải.

Do chưa được đào tạo bóng đá bài bản, My thử sức ở cả vị trí tiền đạo và hậu vệ nhằm tìm ra vị trí phù hợp. Cô xem những giải đấu như Mai Châu Open là dịp tích lũy kinh nghiệm, học hỏi thêm từ đồng đội và các đối thủ.

Hai tuyển thủ Việt Nam truyền cảm hứng cho nữ sinh Sơn La

Ngoài những buổi chơi bóng cùng bạn bè, Thảo My thường theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Hai cầu thủ cô đặc biệt yêu thích là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc.

Với Quang Hải, My ấn tượng bởi khả năng xử lý bóng khéo léo, nhãn quan chiến thuật và những pha phối hợp trong phạm vi hẹp. Trong khi đó, Đình Bắc thu hút cô bởi tốc độ và sự tự tin khi thi đấu.

“Tôi rất ấn tượng với anh Quang Hải ở sự khéo léo, nhãn quan chiến thuật và những pha phối hợp trong không gian hẹp. Còn anh Đình Bắc mang đến cảm giác rất tốc độ, tự tin”, My nói.

Thần tượng của Thảo My là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc. (Ảnh: NVCC)

Nữ sinh cho biết thường quan sát cách chơi của hai tuyển thủ để học hỏi, từ sự tự tin đến tinh thần thi đấu hết mình. Khi ra sân, dù chưa có nhiều điều kiện tập luyện chuyên sâu, cô luôn cố gắng phối hợp với đồng đội và thử sức ở nhiều vị trí.

Dự định học đại học để theo đuổi bóng đá

Thảo My nhận thức rõ bản thân còn nhiều hạn chế nếu muốn bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Từ trước đến nay, cô chủ yếu chơi bóng phong trào, chưa trải qua quá trình đào tạo bài bản tại các trung tâm hay câu lạc bộ chuyên nghiệp.

Nữ sinh cho rằng thể lực là lợi thế nhờ từ nhỏ đã quen với việc leo núi, lên nương. Tuy nhiên, kỹ thuật vẫn là điểm cần cải thiện. Ngoài bóng đá, My tập chạy bộ và chơi boxing để bổ trợ thể lực.

My dự định đăng ký vào một trường Đại học Thể dục thể thao để tiếp tục theo đuổi lĩnh vực yêu thích. (Ảnh: NVCC)

Dù vậy, cô vẫn mong có cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được thi đấu cho những câu lạc bộ lớn và xa hơn là khoác áo đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Hiện ở năm cuối cấp, My xác định việc học là ưu tiên trước mắt. Cô tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời dự định đăng ký vào một trường Đại học Thể dục thể thao để tiếp tục theo đuổi lĩnh vực yêu thích.

Nếu không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nữ sinh muốn chuyển hướng sang công việc huấn luyện viên bóng đá. Với My, dù ở vị trí nào, việc được tiếp tục gắn bó với môn thể thao đã yêu thích từ năm 8 tuổi vẫn là mục tiêu trong tương lai.