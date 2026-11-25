Thùy Linh ghi điểm quyết định trước Vũ Thị Trang

🏸 Thùy Linh áp đảo Vũ Thị Trang trong trận chung kết

Tối ngày 25/11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), trận chung kết đơn nữ môn cầu lông trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 thu hút sự chú ý đặc biệt khi có sự góp mặt của hai hoa khôi làng cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang.

Thùy Linh đăng quang sau chiến thắng áp đảo trước Vũ Thị Trang

Ngay từ những phút đầu, hai tay vợt đã cống hiến cho khán giả những màn đôi công hấp dẫn, liên tục so tài về độ chính xác bằng những đường cầu cao về cuối sân. Với khả năng di chuyển linh hoạt cùng nền tảng thể lực sung mãn, Thùy Linh chiếm ưu thế trong các pha cầu bền để vượt lên dẫn 14-7, trước khi giành chiến thắng 21-9 trong set đầu tiên.

Bước sang set 2, Vũ Thị Trang liên tục tung ra những đường cầu kỹ thuật nhằm gây khó khăn cho đàn em. Tuy nhiên, đại diện của Đồng Nai cho thấy khả năng bao sân ấn tượng, hóa giải nhiều tình huống hiểm hóc của đối thủ.

Thùy Linh tiếp tục tạo cách biệt 14-7 trước khi khép lại set đấu với tỷ số 21-10, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 và bước lên bục cao nhất ở nội dung đơn nữ.

✨ Thống kê khó tin, 3 kỳ Đại hội liên tiếp giành HCV

Không chỉ bảo vệ thành công ngôi vô địch, Thùy Linh còn khiến người hâm mộ trầm trồ với hành trình đăng quang gần như tuyệt đối tại giải đấu năm nay.

Thùy Linh hoàn tất việc giành HCV ở 3 kỳ Đại hội liên tiếp bằng chuỗi thống kê ấn tượng. Ảnh Thành Đạt

Trong suốt hành trình tiến đến tấm HCV, Thùy Linh chỉ duy nhất một lần để đối thủ chạm mốc 10 điểm trong một set đấu, đó chính là set 2 trận chung kết với Vũ Thị Trang. Ở tất cả những set đấu còn lại, không một đối thủ nào có thể ghi đến điểm số thứ 10 trước tay vợt số 1 Việt Nam.

Bên cạnh thống kê đầy ấn tượng này, Thùy Linh còn hoàn tất chiến tích giành HCV đơn nữ ở 3 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc liên tiếp, tiếp tục khẳng định vị thế thống trị ở đấu trường quốc nội.

Dù thể hiện sức mạnh vượt trội, hoa khôi cầu lông Việt Nam vẫn giữ sự khiêm tốn khi chia sẻ sau trận đấu: “Tôi không nghĩ đến việc mình out trình mọi người. Tôi chỉ nghĩ mình còn thi đấu sẽ tập luyện chăm chỉ để không bị người khác đuổi kịp”.

Sau Đại hội, Thùy Linh dự kiến sang Thái Lan tập huấn trong vòng một tháng nhằm chuẩn bị cho năm 2027, năm có ý nghĩa quan trọng trong hành trình tích điểm giành vé tham dự Olympic 2028 tại Mỹ. Bên cạnh việc tham dự nhiều giải đấu quốc tế để cải thiện thứ hạng thế giới, Thùy Linh cũng sẽ tập trung chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục thành tích tại SEA Games.

🏆 Hải Đăng lên ngôi vô địch, Đình Mạnh giành cú đúp HCV

Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng xuất sắc giành chức vô địch sau màn ngược dòng kịch tính với tỷ số 2-1 trước Phan Phúc Thịnh, người đồng đội cùng khoác áo đội tuyển cầu lông TP.HCM.

Hình ảnh khán giả ấn tượng tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Ảnh Thành Đạt

Trong khi đó, cặp đôi Trần Đình Mạnh và Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng) cũng có màn ngược dòng ấn tượng để đánh bại Phạm Văn Hải và Thân Vân Anh (Bắc Ninh) với tỷ số 2-1, qua đó giành HCV nội dung đôi nam nữ.

Ở trận chung kết đôi nam diễn ra cuối ngày, Trần Đình Mạnh hoàn tất cú đúp HCV khi cùng Nguyễn Đình Hoàng (Lâm Đồng) giành chiến thắng 2-0 trước cặp Nguyễn Văn Mai và Phạm Hồng Nam (Hà Nội), khép lại ngày thi đấu thành công rực rỡ của cá nhân anh.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao thành tích cao lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, quy tụ các đoàn thể thao đến từ các tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, với TP.HCM là địa phương đăng cai chính, phối hợp cùng Đồng Nai và Đồng Tháp tổ chức các môn thi đấu.

Các VĐV tranh tài ở 48 môn thể thao, 63 phân môn với 973 nội dung thi đấu. Đây không chỉ là dịp đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao tại các địa phương, mà còn là cơ hội phát hiện những tài năng mới, tuyển chọn lực lượng hướng đến các đấu trường quốc tế như SEA Games, ASIAD và Olympic.