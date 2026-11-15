Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thị Phương khoe ảnh cực xinh ở Trung Quốc

Trên trang cá nhân, chủ công Nguyễn Thị Phương vừa đăng tải bộ ảnh đi dạo chơi trên đại lộ Ngô Đồng nổi tiếng tại Nam Kinh, Trung Quốc.

Nguyễn Thị Phương và các đồng đội ở CLB Binh chủng Thông tin tập huấn tại Nam Kinh chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam khoe vẻ đẹp nổi bật.

Những bức ảnh của Nguyễn Thị Phương được bạn bè trầm trồ khen ngợi.

Cô nàng có dáng đẹp như người mẫu.

Nguyễn Thị Phương là một trong những chủ công đáng chú ý của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Không chỉ tài năng, cô còn nổi tiếng xinh đẹp, sở hữu nhan sắc vạn người mê.

Ngày 25/10 vừa qua, Binh chủng Thông tin đánh bại Hà Nội với tỷ số 3-1 trong trận chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026.

Đây là chức vô địch thứ 13 trong lịch sử đội bóng và cũng là lần đầu tiên sau 5 năm đội bóng áo lính trở lại ngôi vương.

Nguyễn Thị Phương cùng HLV Phạm Văn Long và các đồng đội.

Nguyễn Thị Phương cũng là gương mặt quen thuộc tại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ảnh: FBNV