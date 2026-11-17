Tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số - VTV Cup 2026, Quỳ Hợp (Nghệ An) là một trong những đội bóng tham dự với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ.

Trong đó, đáng chú ý là Vy Hải Ly, 16 tuổi.

Nữ cầu thủ sinh năm 2010 thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm và đá cánh. Dù mới 16 tuổi nhưng nhưng cô nàng thi đấu rất máu lửa, để lại sự ấn tượng vời người xem.

Vượt qua nhiều đối thủ, Vy Hải Ly được BTC bầu chọn danh hiệu Hoa khôi của giải. "Tôi đã rất bất ngờ khi được nhận danh hiệu này", Hải Ly chia sẻ.

Vy Hải Ly là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại Quỳ Hợp, Nghệ An. Cô gái có dáng người nhỏ bé nhưng sở hữu tốc độ cùng khả năng kiểm soát tuyến giữa tốt.

Dù không đạt thành tích cao tại giải, nhưng Vy Hải Ly cùng các đồng đội đã cống hiến những trận đấu hay với khán giả. Cô gái sinh năm 2010 cho biết mình lần đầu được tham dự một giải đấu lớn, vì thế rất tự hào.

Vy Hải Ly cùng các đồng đội có nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Vy Hải Ly được giao lưu, học hỏi bạn bè, thầy cô khi tham dự giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số - VTV Cup 2026

Vy Hải Ly hiện đang học tại trường PTTH Quỳ Hợp 3.

Ngoài bóng đá, nữ sinh 2K10 còn tập điền kinh. Cô ước mơ trở thành một giáo viên.

Gương mặt xinh đẹp, cuốn hút của thiếu nữ dân tộc Thái Vy Hải Ly.

Ảnh, Video: VTV, NVCC