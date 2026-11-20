Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai những nội dung trọng tâm của đợt cao điểm, tập trung vào việc vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp các thông tin, giấy tờ thiết yếu trên ứng dụng VNeID. Theo thống kê, toàn phường đã cấp 68.011 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tỷ lệ kích hoạt đạt 97,62%, tuy nhiên vẫn còn 1.619 tài khoản chưa kích hoạt. Bên cạnh đó, việc tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng VNeID và hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Các đơn vi ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Dương Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh nhấn mạnh: Đợt cao điểm 90 ngày đêm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, góp phần giảm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, Công an phường và các Tổ Công nghệ số cộng đồng, Đề án 06/CP tại khu dân cư phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành kích hoạt 1.619 tài khoản còn lại trước ngày 30-11-2026.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị và các khu dân cư đã tiến hành ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm phối hợp, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Thông qua đợt cao điểm, phường Hòa Khánh quyết tâm đẩy mạnh phát triển công dân số, khai thác hiệu quả các tiện ích của ứng dụng VNeID, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

THẮNG KIẾM