Hòa Khánh chú trọng tạo nguồn, nâng cao chất lượng đảng viên

Chủ động tạo nguồn

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy phường Hòa Khánh triển khai đồng bộ các giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 26/1/2026 và Kế hoạch số 75-KH/ĐU ngày 27/1/2026 của Đảng ủy phường cụ thể hóa nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển đảng viên giai đoạn 2026-2030 và năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường kết nạp 123/86 đảng viên, đạt 143,02% chỉ tiêu giao, hơn 4% so với số lượng đảng viên đầu năm và hoàn thành mục tiêu trước 2 tháng.

Theo ông Dương Hiển Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Khánh, công tác phát triển đảng viên phải gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Không chỉ hoàn thành chỉ tiêu hằng năm, cấp ủy cần chủ động phát hiện những nhân tố có phẩm chất, năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm để bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận cho Đảng.

Đảng ủy phường Hòa Khánh và Chi bộ Trường Mầm non Đồ Rê Mí tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới. Ảnh: HÒA KHÁNH

Từ yêu cầu đó, Đảng ủy phường chỉ đạo rà soát nguồn theo từng địa bàn, cơ quan, đơn vị; chú trọng lực lượng nòng cốt ở khu dân cư như tổ trưởng tổ dân phố, thành viên ban công tác mặt trận, đoàn viên, hội viên tích cực, dân quân, lực lượng an ninh cơ sở. Nguồn phát triển đảng viên được mở rộng đến giáo viên, nhân viên trường học, học sinh, sinh viên, người lao động trong doanh nghiệp.

Việc phát hiện quần chúng ưu tú gắn với các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, giúp tổ chức đảng đánh giá quá trình phấn đấu, tinh thần trách nhiệm, mức độ tín nhiệm của từng cá nhân, tránh tạo nguồn hình thức hoặc chỉ rà soát vào cuối năm.

Đảng ủy phường phân công các ủy viên Ban Thường vụ, đảng ủy viên phụ trách, theo dõi từng tổ chức đảng; yêu cầu chi bộ giao đảng viên chính thức trực tiếp giúp đỡ quần chúng ưu tú. Công tác khảo sát, đánh giá chất lượng nguồn được thực hiện hằng quý nhằm kịp thời nhận diện khó khăn, bổ sung nguồn và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp.

Lấy chất lượng đảng viên là trọng tâm

Cùng với việc mở rộng nguồn, Đảng ủy phường Hòa Khánh chú trọng phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú. Thông qua hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và các phong trào tại khu dân cư, những nhân tố tích cực được nhận diện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phấn đấu vào Đảng.

Theo định hướng của Đảng ủy phường, mỗi tổ chức đảng cần chủ động xây dựng nguồn phù hợp với đặc điểm địa bàn, đơn vị; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng. Cách làm này góp phần chuyển từ giao chỉ tiêu đơn thuần sang gắn chỉ tiêu với trách nhiệm cụ thể, bảo đảm công tác phát triển đảng viên được theo dõi thường xuyên.

Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Hòa Khánh Đinh Thị Diễm Châu cho biết, việc tạo nguồn phải được tiến hành sớm, liên tục và có chiều sâu. Mỗi quần chúng được giới thiệu cần có quá trình rèn luyện, phấn đấu thực chất; tổ chức đảng phải thường xuyên theo dõi, nhận xét, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hoàn thiện điều kiện kết nạp.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường yêu cầu thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình kết nạp theo Điều lệ Đảng; chú trọng thẩm tra lý lịch, lấy ý kiến nhận xét của các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy nơi cư trú.

Ứng dụng phần mềm quản lý đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và Sổ tay đảng viên điện tử cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, trao đổi thông tin và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, phường tiếp tục duy trì mục tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 4% trở lên so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đổi mới hình thức tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên; tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá thực chất kết quả tạo nguồn tại từng chi bộ.

Đảng bộ phường cũng hướng đến các mục tiêu đến năm 2030 như phấn đấu 100% tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, nâng cao tỷ lệ cán bộ chủ chốt ở khu dân cư, đoàn thể là đảng viên và phấn đấu 100% chiến sĩ công an, dân quân thường trực là đảng viên.

Theo ông Dương Hiển Tuấn, yêu cầu đặt ra là gắn kết nạp với quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng; tạo điều kiện để mỗi đảng viên mới phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác và đời sống. Đây cũng là cơ sở để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng đội ngũ kế cận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.