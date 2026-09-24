Hòa Khánh chọn lộ trình cho mục tiêu xây dựng phường không ma túy

Lãnh đạo phường Hòa Khánh chứng kiến lễ ký cam kết giữa 3 đơn vị Công an, Cơ quan Quân sự phường và Đồn Biên phòng Hải Vân trong đấu tranh, phòng, chống ma túy.

Phòng ngừa từ cơ sở

Hòa Khánh có tổng diện tích tự nhiên gần 41km2, gồm 52 tổ dân phố và tổng số dân lên đến gần 140.000 người. Đây là địa bàn nằm trên tuyến giao thông huyết mạch, có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, trường học và khu dân cư nên yêu cầu đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), nhất là phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy được đặt ra rất cao.

Từ thực tế trên, Công an phường xác định phòng, chống ma túy phải được triển khai từ sớm, từ xa, lấy phòng ngừa là chính, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Trung tá Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Công an phường cho biết: “Xây dựng phường không ma túy rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Tuy vậy, trước hết, Công an phường xác định phải nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng, chủ động phát hiện từ sớm những nguy cơ phát sinh, không để hình thành điểm nóng về ma túy”.

Qua thực tiễn quản lý địa bàn, sự giao thoa giữa khu vực đô thị hóa mật độ cao của phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, xã Hòa Sơn cũ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng lẩn trốn, lén lút hoạt động. Do đó, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình tại từng khu dân cư, tổ dân phố; nắm chắc những địa bàn, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và những nhóm đối tượng có nguy cơ liên quan đến ma túy nhằm xác minh, phân loại để có biện pháp quản lý, phòng ngừa phù hợp.

Quyết liệt đạt mục tiêu “phường không ma túy”

Công an phường Hòa Khánh chú trọng đưa công tác phòng, chống ma túy về gần dân, sát từng khu dân cư thông qua các cuộc họp tổ dân phố, sinh hoạt của các đoàn thể để tuyên truyền giúp người dân nhận diện những nguy cơ, phương thức, thủ đoạn liên quan đến tội phạm ma túy. Thông điệp được Công an phường xác định khá rõ: muốn xây dựng một địa bàn không ma túy thì trước hết phải xây dựng được những khu dân cư chủ động phòng ngừa ma túy. Ông Nguyễn Thanh Sinh, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố Đà Sơn 4 chia sẻ: “Mỗi gia đình, mỗi khu dân cư cùng có ý thức thì việc phòng, chống ma túy sẽ hiệu quả hơn”. Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Nguyễn Thị Thanh Thảo cho biết, trên địa bàn phường có 52 chi đoàn ở khu dân cư, 6 chi đoàn trường học với nhiều độ tuổi khác nhau. Do đó, Đoàn phường chọn cách tiếp cận để tuyên truyền thông qua phối hợp tổ chức các phiên tòa giả định giúp giới trẻ nhận biết tác hại của ma túy cũng như rèn luyện kỹ năng, sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên; gắn với hỗ trợ các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng Công an phường Hòa Khánh tăng cường công tác kiểm soát ma túy ở cơ sở.

Theo ông Nguyễn Minh Khánh - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT tại cơ sở Hòa Mỹ 5, từ thực tiễn công tác đã rút ra 5 giải pháp để giải quyết mà ông gọi là “phần ngọn” để không phát sinh điểm nóng hay tái nghiện. Đó là, nắm chắc di biến động nhân khẩu, không để tội phạm ẩn náu; phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát khu vực; phát huy “mắt thần” từ nhân dân; lập danh sách, quản lý chặt người nghiện, người sau cai; hỗ trợ sinh kế, chống kỳ thị, giúp người sau cai nghiện vững bước hoàn lương.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy cũng được Công an phường tập trung triệt xóa nguồn cung. Trung tá Trần Văn Tuấn - Phó Trưởng Công an phường Hòa Khánh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, phối hợp bắt giữ 12 vụ/18 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; phát hiện 23 vụ/25 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy đều được kiên quyết xử lý theo quy định. Đối với những người sau cai đã phối hợp với các đoàn thể theo dõi, hỗ trợ, giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, tìm kiếm việc làm, sớm ổn định cuộc sống và giảm tỷ lệ tái nghiện.

Mục tiêu xây dựng “phường không ma túy đến năm 2028” là một chặng đường cần sự kiên trì và liên tục. Trên cơ sở thay đổi, sắp xếp lại tổ dân phố xuống còn 52 tổ, UBND phường Hòa Khánh đã xác định phạm vi và lộ trình cụ thể đến hết năm 2028 đạt 100% (52/52) tổ dân phố trên địa bàn phường không ma túy. Theo đó, năm 2026, phấn đấu xây dựng và đạt tiêu chí tổ dân phố không ma túy với 15/52 tổ dân phố; mục tiêu đến năm 2027 là xây dựng mới 28/52, nâng tỷ lệ toàn phường lên 83%; tiếp tục giữ vững tiêu chí không ma túy đối với các tổ dân phố trong các năm trước, phấn đấu đến năm 2028, toàn phường phấn đấu xây dựng địa bàn không ma túy đối với 9/52 tổ dân phố còn lại để đạt mục tiêu 100%.

Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ nhấn mạnh: “Muốn xây dựng phường không ma túy thì phải làm thường xuyên, liên tục, không chủ quan, không để xảy ra tình trạng đạt mục tiêu rồi lại phát sinh phức tạp. Lực lượng Công an sẽ tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, nhưng kết quả cuối cùng phụ thuộc rất lớn vào sự chung tay của người dân và các lực lượng trong hệ thống chính trị”.