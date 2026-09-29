Hòa Indonesia trong thế hơn người, HLV Malaysia nói điều bất ngờ

"Đôi khi trong bóng đá, chơi với đối thủ chỉ còn 10 người lại khó hơn một chút", trang Bernama dẫn lời HLV Tan Cheng Hoe sau trận hòa 0-0 trên sân Gelora Bung Karno tối 28/9.

Nhận xét của nhà cầm quân 58 tuổi xuất phát từ bước ngoặt ở phút 37. Sau khi VAR vào cuộc, tiền vệ Thom Haye nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng với Arif Aiman, khiến Indonesia phải chơi thiếu người trong toàn bộ thời gian còn lại.

Tiền vệ Thom Haye nhận thẻ đỏ ở phút 37, khiến Indonesia phải chơi thiếu người trong phần lớn trận hòa Malaysia 0-0. Ảnh: ANTARA.

Lợi thế quân số giúp Malaysia kiểm soát thế trận tốt hơn sau giờ nghỉ, nhưng cũng đẩy họ vào bài toán không dễ giải. Indonesia chủ động lùi sâu, thu hẹp khoảng trống và chờ cơ hội phản công, trong khi đội khách phải tìm đường xuyên qua hàng phòng ngự đông người của đội chủ nhà.

"Đối thủ thay đổi cách chơi, lùi sâu hơn và dựa nhiều vào phản công", HLV Tan Cheng Hoe lý giải. Dù vậy, ông vẫn hài lòng khi các học trò giữ được sự bình tĩnh và tạo ra những thời cơ có thể định đoạt trận đấu.

Sức ép của Malaysia rõ rệt nhất ở cuối trận. Thủ môn Maarten Paes có pha cứu thua quan trọng, trước khi trung vệ Justin Hubner phá bóng ngay trên vạch vôi, giúp Indonesia bảo toàn tỷ số dù phải chống đỡ với 10 người.

"Tôi khá hài lòng với kết quả. Dĩ nhiên chúng tôi đã tạo ra một vài cơ hội và suýt có thể thắng Indonesia ngay trên sân của họ", chiến lược gia người Malaysia nói thêm.

Malaysia tạo sức ép lớn sau khi được chơi hơn người nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Indonesia. Ảnh: FIFA.

Ở chiều ngược lại, HLV John Herdman xem việc đứng vững trong thế thiếu người là minh chứng cho tinh thần của Indonesia. Nhà cầm quân người Anh đặc biệt nhắc đến sức ép từ hơn 70.000 khán giả tại Gelora Bung Karno trong khoảng 20 phút cuối.

"Khi có một lực lượng CĐV như thế, chúng tôi chiến đấu cùng nhau", HLV Herdman nói. Ông cho rằng hoàn cảnh sau tấm thẻ đỏ giúp các cầu thủ học cách sát cánh và bảo vệ kết quả trong một trận cầu có tính chất derby.

Trận hòa cũng khiến cuộc đua bảng A chưa thể ngã ngũ. Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm sau 2 lượt, nhưng Malaysia đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng bại, trong khi Singapore bám phía sau với 3 điểm.

Lượt cuối vì thế trở thành màn phân định trực tiếp. Malaysia gặp Singapore, còn Indonesia đối đầu Bangladesh, đội chưa có điểm tại FIFA ASEAN Cup 2026.