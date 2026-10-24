Hòa Hưng tiếp nhận hơn 4 tỷ đồng chăm lo gia đình chính sách, người dân khó khăn

Đại biểu dự Lễ tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Kiên Giang...

Đồng chí Huỳnh Văn Thạnh sinh năm 1951 tại xã Hòa Hưng, từng giữ chức Chính trị viên Đại đội Địa phương quân huyện Giồng Riềng, thuộc Tỉnh đội Rạch Giá. Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí mưu trí, dũng cảm chỉ huy nhiều trận đánh, trong đó có trận đánh đồn Đường Láng, góp phần giải phóng huyện Giồng Riềng năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí tiếp tục chiến đấu và anh dũng hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, đồng chí Huỳnh Văn Thạnh được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân theo Quyết định số 1444/QĐ-CTN ngày 28/8/2026.

Đại diện lãnh đạo xã Hòa Hưng trao biểu trưng tri ân cho đại diện thân nhân gia đình của liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tại buổi lễ, các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ xã Hòa Hưng với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Nguồn lực được dành để xây dựng, sửa chữa 6 căn nhà Tình nghĩa, xây dựng 50 căn nhà Đại đoàn kết và tài trợ 700 triệu đồng xây dựng cầu Kênh Xẻo Bè – Sáu Thước.

Bên cạnh đó, các đơn vị trao tặng 20 xe đạp cho học sinh vượt khó và 50 suất quà cho gia đình chính sách trên địa bàn.

Những công trình và phần quà thiết thực góp phần cải thiện điều kiện đi lại, hỗ trợ các hộ khó khăn ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang Trương Thắng Trận (bên phải) trao bảng tượng trưng tài trợ 700 triệu đồng xây dựng cầu Kênh Xẻo Bè - Sáu Thước.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trao bảng tượng trưng tặng 50 căn nhà Đại đoàn kết cho xã Hòa Hưng.

Dịp này, các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm đã trao tặng kinh phí trên 4 tỷ đồng hỗ trợ xã Hòa Hưng. Trong đó bao gồm: xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà Tình nghĩa, 50 căn nhà Đại đoàn kết; tài trợ 700 triệu đồng xây dựng cầu Kênh Xẻo Bè - Sáu Thước; trao 20 xe đạp cho học sinh vượt khó và 50 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã.