Hòa Hưng được công nhận xã an toàn khu, người dân được hỗ trợ 100% BHYT

Trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Hòa Hưng là xã an toàn khu.

Sáng 9-10, xã Hòa Hưng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận địa phương là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đề nghị địa phương thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với xã an toàn khu, đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, bảo tồn di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch về nguồn, tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và nâng cao đời sống người dân.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn xã.

Trước đó, ngày 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ký Quyết định số 4459/QĐ-UBND công nhận xã Hòa Hưng là xã an toàn khu, ghi nhận những đóng góp, hy sinh của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong hai cuộc kháng chiến.

Hòa Hưng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng là căn cứ địa quan trọng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong hai cuộc kháng chiến.

Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng tặng giấy khen 1 tập thể và 4 cá nhân; Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách.