Hòa Hưng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển

Tuyến đường Kênh Bà Đầm, ấp Trảng Tranh, xã Hòa Hưng hoàn thành đúng tiến độ và được đưa vào sử dụng.

Xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Hòa Hưng vào cuộc với tinh thần quyết liệt, đồng bộ ngay từ những ngày đầu năm. 6 tháng đầu năm 2026, xã Hòa Hưng được giao hơn 15,5 tỷ đồng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước.

Ngay sau khi được giao vốn và có nghị quyết của HĐND xã, UBND xã khẩn trương hoàn tất thủ tục, phân bổ và giao 100% kế hoạch vốn cho các dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hòa Hưng Phạm Văn Rở cho biết: “Xã đã chủ động hoàn thiện hồ sơ, tiến hành khảo sát, thiết kế các tuyến đường và thực hiện thẩm tra, thẩm định sẵn từ trước khi có chủ trương giao vốn của tỉnh, nhờ đó tiết kiệm được nhiều thời gian.

Trong quá trình thi công, xã duy trì giám sát hằng tuần và thường xuyên báo cáo tiến độ trong các cuộc họp”. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ, người dân địa phương luôn đồng thuận cao, giúp công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, không gặp vướng mắc.

Toàn bộ nguồn vốn được bố trí tập trung đầu tư cho hạ tầng giao thông nông thôn, các công trình thiết yếu, tiêu biểu như dự án tuyến đường Kênh Ranh kết nối với xã thuộc địa bàn TP. Cần Thơ dài 3,7km, với tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ đồng, cùng với việc nâng cấp, sửa chữa 4 trường học và trạm y tế.

Việc tập trung phát triển hạ tầng giao thông không chỉ giúp từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn mà còn tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, vùng sản xuất với trung tâm xã và các khu vực lân cận. Đây là nền tảng vững chắc để Hòa Hưng khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy giao thương và sản xuất.

Đến nay, tuyến đường Kênh Bà Đầm tại ấp Trảng Tranh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trong sự phấn khởi của người dân. Theo ông Nguyễn Thanh Hóa, Trưởng ấp Trảng Tranh, trước đây việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân gặp không ít khó khăn do đường xuống cấp, lầy lội vào mùa mưa.

Nay đường được bê tông hóa sạch đẹp, đi lại, giao thương thuận lợi. Công trình hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

Nhờ chuẩn bị chu đáo và kiểm tra, giám sát sát sao, đến cuối tháng 8/2026, xã Hòa Hưng giải ngân đạt khoảng 92% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao. Đây là kết quả ấn tượng, thể hiện rõ sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền địa phương.

Từ những kết quả tích cực và khả năng hoàn thành xuất sắc kế hoạch vốn năm 2026, xã Hòa Hưng tiếp tục được UBND tỉnh xem xét bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công thêm 23 tỷ đồng. Chính quyền địa phương cam kết tập trung chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm giải ngân đạt 100% số vốn được giao trong năm.

Ghi nhận thực tế cho thấy công tác giải ngân đến thời điểm hiện tại đang tiến triển tốt, mở ra kỳ vọng lớn về những công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả tối đa. Giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là đòn bẩy tăng trưởng kinh tế mà còn giúp nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Với những bước đi bài bản, linh hoạt và quyết liệt, Hòa Hưng đang từng bước khẳng định hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tạo nguồn lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong những năm tiếp theo.