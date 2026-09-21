'Hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau chính là chìa khóa tạo nên sự phát triển của Phật giáo Lâm Đồng'

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ đánh dấu một bước ngoặt về mặt tổ chức, còn mang ý nghĩa kết nối và hội tụ, mở ra một hành trình đầy hứa hẹn, nơi các truyền thống tu học được tôn trọng, phát triển trong tinh thần hòa hợp.

Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

Hòa thượng Thích Minh Nhật cho biết, đặc trưng của Phật giáo Lâm Đồng chính là sự hội tụ nhiều truyền thống tu học, sinh hoạt văn hóa và phương thức hoằng pháp từ trong một diện mạo thống nhất, hài hòa và giàu sức sống.

Sau khi mở rộng không gian hành chính, Ban Trị sự luôn đề cao tinh thần “lục hòa cộng trụ”, tôn trọng nét riêng để cùng tìm tiếng nói chung. Có thể nói, Phật giáo Lâm Đồng hiện nay như một dòng sông được hợp lưu từ nhiều nguồn nước, mọi sự đóng góp đều bình đẳng, cùng làm cho dòng chảy thêm đầy đặn và mạnh mẽ.

Vì vậy, Đại hội lần này không chỉ là một dấu mốc về mặt tổ chức, mà còn mang ý nghĩa kết nối, mở ra giai đoạn mới trên nền tảng hòa hợp - đoàn kết - thống nhất - kế thừa và phát triển. Từ đó hướng tới mục tiêu quyết tâm giữ gìn bản sắc truyền thống nhưng vẫn sẵn sàng tiếp nhận những giá trị mới để phát triển.

* Khi quy mô tự viện, Tăng Ni gia tăng và địa bàn quản lý rộng lớn hơn, bài toán điều hành chắc chắn sẽ xuất hiện những thách thức mới. Xin Hòa thượng cho biết, Ban Trị sự đã có những bước đi cụ thể nào để duy trì tinh thần “lục hòa”, gắn kết chặt chẽ Tăng Ni trên toàn tỉnh?

- Đứng trước sự thay đổi, chúng tôi càng khắc ghi một điều rằng hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau chính là chìa khóa vàng tạo nên sự phát triển của Phật giáo Lâm Đồng. Không thể điều hành hiệu quả chỉ từ một trung tâm, Ban Trị sự sẽ giữ vai trò kết nối, định hướng, còn chư tôn đức tại các địa phương chính là những nhịp cầu nối liền với cơ sở. Chính họ là người sâu sát nhất, thấu hiểu từng tâm tư, nếp sinh hoạt và nhu cầu tu học thực tế của Tăng Ni, Phật tử từng địa bàn.

Tinh thần “lục hòa” không nằm ở những khái niệm, mà là hòa hợp trong tổ chức, tôn trọng trong tu học và sẻ chia trách nhiệm. Thống nhất không phải là gò ép tất cả vào một khuôn mẫu, mà là giữ gìn sự hài hòa trên nền tảng Hiến chương, quy định của Giáo hội. Mỗi hệ phái, mỗi truyền thống đều là một sắc thái cần được tôn trọng.

Nếu mỗi người đều đặt lợi ích của Giáo hội, sự ổn định của Tăng đoàn và sự an lạc của Phật tử lên trên những khác biệt riêng, thì tinh thần “lục hòa” sẽ không chỉ là một nguyên tắc trong giáo lý, mà sẽ trở thành nếp sống thực tế của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng họp triển khai nhiều Phật sự quan trọng

* Lâm Đồng từ lâu đã là trung tâm tu học và đào tạo Tăng Ni uy tín của cả nước. Trong nhiệm kỳ mới, trước sự tác động của thời đại số, Ban Trị sự sẽ làm gì để vừa giữ vững “nếp nhà thiền”, vừa đổi mới đào tạo Tăng Ni đáp ứng được nhu cầu phụng sự thực tế hiện nay?

- Bối cảnh xã hội có thể xoay chuyển, công nghệ có thể đổi thay từng ngày, nhưng giới luật mãi là ngọn hải đăng soi đường cho người xuất gia. Mất đi cái gốc giới đức và thanh quy, mọi sự đổi mới đều trở nên vô nghĩa.

Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi không đào tạo những nhà nghiên cứu thuần túy, mà hướng đến việc rèn đúc những Tăng Ni trẻ vừa có nội lực tu tập chánh niệm, vừa có tư duy hiện đại để nhập thế phụng sự. Có công nghệ mà thiếu giới luật thì dễ lạc lối, có tri thức mà thiếu đạo hạnh thì khó gánh vác việc lớn. Do đó, tinh thần giáo dục của tỉnh nhà luôn thống nhất: “Tiên học lễ, hậu học Tu-đa-la”, học làm người xuất gia trước khi học kiến thức.

Đội ngũ giáo thọ sư được cung thỉnh phải là những vị “thân giáo”, dạy bằng chính nếp sống và đạo hạnh của mình. Kiến thức có thể tìm trong sách vở, nhưng nhân cách tu hành chỉ có thể được thắp sáng qua sự giáo dưỡng của những bậc tôn túc nghiêm trì giới luật. Chúng tôi định hướng xuyên suốt: “Vững gốc để vươn xa, giữ giới để phụng sự, kế thừa truyền thống để thích ứng thời đại”. Khi Tăng Ni giữ vững tâm trong sáng và giới luật trang nghiêm, việc hoằng pháp thời đại mới sẽ tự nhiên tỏa sáng và chạm đến trái tim nhân sinh.

Đại giới đàn Chơn Thành năm 2025 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức với 1.250 giới tử đăng ký thọ giới

* Lâm Đồng là một trong những địa phương có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số, để Phật giáo thực sự hòa quyện vào đời sống tinh thần của bà con, Ban Trị sự tỉnh có định hướng hoằng pháp và chính sách Phật sự dài hạn nào trong thời gian tới hay không?

- Lâm Đồng là mái nhà chung của 49 dân tộc anh em với không gian văn hóa giàu bản sắc. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xác định công tác hoằng pháp ở những vùng này không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là chiến lược phụng sự lâu dài, bám sát đời sống thực tế của bà con.

Phương châm xuyên suốt của nhiệm kỳ là ‘Hoằng pháp gắn liền phụng sự - Phụng sự đi cùng giáo dục - Giáo dục tôn trọng văn hóa’. Đời sống bà con được ấm no, trẻ em được học hành và văn hóa bản địa được trân trọng, đó chính là cách đưa Phật pháp đi vào đời sống một cách bền vững nhất.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, chúng tôi sẽ đổi mới phương thức hoằng pháp theo hướng linh hoạt về hình thức và phù hợp về ngôn ngữ. Kết hợp giữa hướng dẫn tu học với từ thiện, giáo dục cộng đồng như mở lớp học tình thương, hỗ trợ xóa mù chữ, phối hợp xây nhà Đại đoàn kết... Quan điểm cốt lõi của chúng tôi là hoằng pháp không áp đặt, mà phải hòa nhập tự nhiên trên nền tảng tôn trọng bản sắc văn hóa địa phương. Tăng Ni đang cắm bản, trực tiếp sinh sống tại địa bàn sẽ là lực lượng nòng cốt nhờ sự thấu hiểu phong tục và tâm tư của bà con.

Phương châm xuyên suốt của nhiệm kỳ là “Hoằng pháp gắn liền phụng sự - Phụng sự đi cùng giáo dục - Giáo dục tôn trọng văn hóa”. Đời sống bà con được ấm no, trẻ em được học hành và văn hóa bản địa được trân trọng, đó chính là cách đưa Phật pháp đi vào đời sống một cách bền vững nhất.

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng tổ chức với sự tham dự của hơn 1.500 Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước

* Thưa Hòa thượng, trong xu thế chuyển đổi số, Ban Trị sự có những mục tiêu đột phá nào để số hóa quản lý Tăng sự, tự viện và tối ưu thủ tục hành chính cho Tăng Ni, Phật tử?

- Chúng tôi đang phối hợp với Trung ương Giáo hội và chính quyền địa phương số hóa dữ liệu Tăng Ni, tự viện nhằm chuẩn hóa thông tin, giúp việc thống kê và xử lý hồ sơ hành chính thuận tiện hơn. Tuy vậy, quá trình này luôn đi liền với bảo mật và tuân thủ pháp luật, Hiến chương Giáo hội. Tinh thần chung là đơn giản hóa thủ tục nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc, kỷ cương. Tôi nghĩ, một quy trình tốt là quy trình vừa giúp Tăng Ni giảm thời gian, công sức đi lại, vừa bảo đảm hồ sơ đầy đủ, đúng thẩm quyền và đúng quy định.

Nhiệm kỳ tới, chúng tôi phấn đấu xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch và liên thông, tăng cường kết nối chặt chẽ giữa Ban Trị sự với các tự viện trong toàn tỉnh. Ban Trị sự sẽ tiếp tục duy trì 3 văn phòng khu vực để Tăng Ni không phải đi lại xa, kết hợp huy động lực lượng Tăng Ni trẻ hỗ trợ các vị chưa quen sử dụng công nghệ.

Công tác từ thiện luôn được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng quan tâm

* Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều kỳ vọng mới, Hòa thượng có điều gì gửi đến Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà?

- Điều tôi muốn gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử là tinh thần đoàn kết và hòa hợp, đây là nền tảng cốt lõi để Phật giáo phát triển bền vững. Chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt, gạt bỏ cái riêng để hướng tới cái chung, coi nhau như người một nhà cùng chung chí nguyện phụng sự Tam bảo và nhân sinh.

Trong điều hành Giáo hội, phương châm xuyên suốt là “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Những việc lớn cần sự thống nhất của tập thể, nhưng khi đã có chủ trương, mỗi cá nhân và ban ngành phải phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm để bộ máy vận hành hiệu quả, minh bạch.

Trong điều hành Giáo hội, phương châm xuyên suốt là ‘Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách’. Những việc lớn cần sự thống nhất của tập thể, nhưng khi đã có chủ trương, mỗi cá nhân và ban ngành phải phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm để bộ máy vận hành hiệu quả, minh bạch.

Dù đảm nhận bất kỳ Phật sự nào, từ quản lý hành chính đến từ thiện xã hội, Tăng Ni không được quên cốt lõi của người xuất gia là tu học, hoằng pháp và làm lợi lạc chúng sinh. Mọi hoạt động cuối cùng đều phải hướng tới mục tiêu lan tỏa Chánh pháp, giúp con người chuyển hóa khổ đau và tìm thấy an lạc.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều thách thức và đòi hỏi mới, tôi tin rằng chỉ cần đồng lòng, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua. Giữ vững cốt lõi: đoàn kết tạo sức mạnh, hòa hợp để tiến bước, tinh tấn tu học để giữ gìn mạng mạch Phật pháp, Phật giáo Lâm Đồng chắc chắn sẽ phát triển ngày càng trang nghiêm, ổn định và vững mạnh.