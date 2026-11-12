Hoa hồng từ doanh nghiệp nước ngoài có phải nộp thuế tại Việt Nam không?

Hỏi:

Hiện tại tôi đang là 1 Freelancer trong lĩnh vực Fintech, vừa qua có 1 công ty tài chính tư nhân ở nước ngoài có đưa ra 1 offer cho tôi về việc giúp họ xây dựng nên 1 chiến lược đầu tư - quản lý tài sản trong lĩnh vực tài chính quốc tế (về các thị trường chứng khoán, BĐS, ngoại hối.....) họ sẽ trả hoa hồng cho tôi dựa trên tỷ lệ đã thoả thuận trước từ tổng lợi nhuận mà họ đạt được khi thực hiện hoá các chiến lược đó, hoa hồng sẽ được chuyển qua các loại ví điện tử như Deel, Rise, Wise, Paypal... và sẽ được tôi rút về tài khoản ngân hàng trong nước.

Vậy khoản hoa hồng này phải được khai báo thuế như thế nào và thủ tục ra sao?

Trả lời:

Thuế cơ sở 4 TP Hà Nội hướng dẫn như sau:

Căn cứ Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025 và Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/03/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/04/2026 của Chính phủ.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 90/2026/TT-BTC ngày 30/06/2026 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế.

Căn cứ các quy định trên, Thuế cơ sở 4 TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Việc xác định thu nhập phát sinh mang tính chất tiền lương, tiền công hay hoạt động kinh doanh cung ứng dịch vụ căn cứ vào bản chất của mối quan hệ kinh tế được quy định tại hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận đã giao kết giữa cá nhân với tổ chức, doanh nghiệp. Đề nghị người nộp thuế căn cứ vào nội dung hợp đồng giao kết giữa cá nhân và công ty tài chính để xác định bản chất nguồn thu nhập, đồng thời căn cứ vào các quy định đã nêu trên để thực hiện việc kê khai và nộp thuế theo quy định.