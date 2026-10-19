Hoa hồng Ecuador và các dòng hoa in chữ hút khách ngày 20/10

Thị trường hoa tươi phục vụ dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang bước vào giai đoạn cao điểm với sự chuyển dịch rõ nét trong thói quen tiêu dùng. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ hay chủng loại, người mua hiện đại có xu hướng tìm kiếm những món quà mang dấu ấn cá nhân và thông điệp độc đáo, mở đường cho các dòng hoa in hình, in chữ cao cấp chiếm lĩnh phân khúc quà tặng độc lạ.

Sức hút từ dòng hoa in biểu tượng riêng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên thị trường năm nay là dòng hoa hồng Ecuador được công nghệ in trực tiếp hình ảnh biểu tượng người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài truyền thống, kèm thông điệp chúc mừng ngày 20/10 trên từng cánh hoa. Dù được niêm yết ở mức giá lên tới 150.000 đồng mỗi cành - cao gấp khoảng 10 lần so với các giống hồng ngoại trồng trong nước, sản phẩm này vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ tệp khách hàng muốn tạo sự bất ngờ.

Dòng hoa hồng Ecuador được công nghệ in trực tiếp hình ảnh biểu tượng người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài truyền thống. (Ảnh: VietNamNet)

Đánh giá về sức mua của phân khúc đặc thù này, bà Lê Thu Hiền, đại diện thương hiệu Flower box, chia sẻ với VietNamNet: "Đơn vị đã nhập 10.000 bông hồng Ecuador bằng đường hàng không để phục vụ dịp 20/10. Trong số này có 500 bông in logo biểu tượng người phụ nữ Việt Nam hoặc dòng chữ chúc mừng được bán với giá 150.000 đồng/cành. Năm nào dòng hoa in logo này cũng cháy hàng nhờ sự độc đáo. Bên cạnh đó, cửa hàng còn cung ứng lan hồ điệp in biểu tượng với giá 350.000 đồng/cành và đã có hơn 50 chậu được khách đặt trước".

Bên cạnh các dòng hoa nhập khẩu xa xỉ, dịch vụ in thông điệp trực tiếp lên cánh hoa cũng được một số cửa hàng hoa tươi ứng dụng để gia tăng giá trị biểu trưng cho món quà. Việc lồng ghép hình ảnh áo dài tôn vinh nét đẹp truyền thống giúp sản phẩm thu hút nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả mức giá cao để sở hữu món quà tặng mang tính cá nhân hóa vượt trội.

Mặt bằng giá hoa tươi thị trường dịp 20/10

Song song với các dòng sản phẩm độc lạ, phân khúc hoa tươi truyền thống tại thị trường chính Hà Nội cũng ghi nhận không khí mua sắm nhộn nhịp. Khảo sát tại các chợ đầu mối lớn như Quảng An (Tây Hồ) cùng hệ thống cửa hàng bán lẻ trên các tuyến phố hoa, giá bán lẻ các dòng hoa hồng đỏ phổ biến dự kiến tăng nhẹ khoảng 5.000-6.000 đồng mỗi bông so với ngày thường. Nhìn chung, mặt bằng giá hoa tươi năm nay được đánh giá giữ mức ổn định, tương đương hoặc chỉ thấp hơn đôi chút so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh hoạ.

Tại các chợ sỉ từ nguồn cung Đà Lạt (Lâm Đồng) vận chuyển ra Hà Nội, các giống hồng ngoại trồng nội địa như hồng vàng Hà Lan, hồng vàng Helen hay hồng đỏ Hỏa diệm hiện duy trì mức giá sỉ khoảng 158.000 đồng/bó 30 cành (tương đương 5.300 đồng/cành), trong khi hồng đỏ ớt có giá khoảng 3.800 đồng/cành.

Ở phân khúc nhập khẩu phân phối tại các đại lý lớn ở Hà Nội, hồng đỏ Ecuador giữ mức giá sỉ 267.000 đồng/bó 30 cành (8.900 đồng/cành), hồng Red Elegance đạt 197.000 đồng/bó, còn các dòng hồng chùm nhập từ Trung Quốc như Sophia dao động quanh mức 119.000 đồng/bó 10 cành nhờ ưu thế giá mềm.

Sự đa dạng về phân khúc giá cùng sự xuất hiện của các dòng hoa in công nghệ mới cho thấy thị trường quà tặng 20/10 không chỉ dừng lại ở bài toán cung cầu nông sản, mà ngày càng chú trọng vào việc nâng cao giá trị trải nghiệm và cảm xúc cho người tiêu dùng.

Mời quý độc giả xem video: Nhộn nhịp thị trường hoa ngày 20/10/ Nguồn: VTV24