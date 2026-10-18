Hoa hồng Ecuador in hình biểu tượng phụ nữ Việt Nam giá 150.000 đồng/cành

Cận ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi tại TPHCM trở nên nhộn nhịp. Bên cạnh các loại hoa truyền thống, những dòng hoa độc lạ, có thiết kế riêng tiếp tục thu hút người mua.

Anh Thanh Hoàng, một người dân tại TPHCM, cho biết vừa đặt một bó gồm 100 bông hồng, được kết thành hình trái tim để tặng vợ sắp cưới. Trong đó, ba bông ở vị trí trung tâm được tạo điểm nhấn bằng hình in trên cánh hoa, mang biểu tượng phụ nữ Việt Nam.

Theo anh Hoàng, dù chi phí khá cao nhưng bó hoa mang ý nghĩa đặc biệt với anh trong dịp lễ này.

Hoa hồng nhập khẩu in chữ có giá 150.000 đồng/bông. Ảnh: Thu Hà

Là một trong những đơn vị phân phối hoa tươi, bà Lê Thu Hiền, đại diện thương hiệu Flower box, cho biết đơn vị đã nhập 10.000 bông hồng Ecuador bằng đường hàng không để phục vụ dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trong số này, 500 bông có cánh in logo biểu tượng người phụ nữ Việt Nam 20/10 hoặc dòng chữ Happy Vietnamese Women's Day, được bán với giá 150.000 đồng/cành, cao gấp khoảng 10 lần hoa cùng giống trồng trong nước.

"Năm nào dòng hoa in logo này cũng cháy hàng nhờ sự độc đáo. Bên cạnh đó, cửa hàng còn cung ứng lan hồ điệp in biểu tượng với giá 350.000 đồng/cành, hiện đã có hơn 50 chậu được khách đặt trước", bà Hiền chia sẻ.

Song song với các dòng hoa nhập khẩu được in hình, in chữ, hồng đỏ thông thường vẫn là lựa chọn phổ biến. Theo các tiểu thương tại chợ truyền thống, giá bán lẻ dịp 20/10 dự kiến tăng khoảng 5.000-6.000 đồng/bông so với ngày thường. Tuy nhiên, giá hoa nhìn chung được dự báo tương đương hoặc thấp hơn nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Hoa hồng in chữ đang hút khách phái nam dịp 20/10. Ảnh: Thu Hiền

Đại diện chuỗi Hoa Yêu Thương dự báo sức mua năm nay duy trì ổn định do ngày 20/10 rơi vào ngày trong tuần, qua đó thúc đẩy nhu cầu mua hoa biếu tặng từ cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Nguồn cung dồi dào cũng góp phần giúp giá bán sỉ nhiều loại hoa tương đương hoặc thấp hơn năm ngoái.

Tại kho sỉ Đà Lạt do đơn vị này cung ứng, các giống hồng ngoại trồng trong nước như hồng vàng Hà Lan, hồng vàng Helen và hồng đỏ Hỏa diệm có giá 158.000 đồng/bó 30 cành, tương đương khoảng 5.300 đồng/cành. Hồng đỏ ớt có giá 115.000 đồng/bó 30 cành, tương đương khoảng 3.800 đồng/cành.

Ở phân khúc cao cấp hơn, hồng đỏ Ecuador có giá sỉ 267.000 đồng/bó 30 cành, tương đương 8.900 đồng/cành. Hồng Red Elegance được bán với giá 197.000 đồng/bó.

Các loại hoa nhập khẩu từ Trung Quốc cũng ghi nhận sức mua tốt nhờ mức giá tương đối phải chăng. Hiện hồng chùm Sophia có giá sỉ 119.000 đồng/bó 10 cành, trong khi hồng chùm chiết xạ có giá 117.000 đồng/bó 10 cành.

Theo đại diện Hoa Yêu Thương, giá nhiều loại hoa tại các kho sỉ ở TPHCM tương đương với Đà Lạt. Riêng một số dòng hoa từ Trung Quốc có giá thấp hơn vài nghìn đồng mỗi bó.