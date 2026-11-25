Doanh thu khởi sắc, lợi nhuận vẫn chịu sức ép

Số liệu báo cáo thị trường trong quý III-2026 của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, một số doanh nghiệp môi giới bất động sản như Đất Xanh Services, Cen Land và Khải Hoàn Land đều ghi nhận doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh. Cùng với đó, chi phí hoạt động, các khoản phải thu và trích lập dự phòng đều gia tăng.

Từ thực tế đó chỉ ra rằng, thị trường có thể ghi nhận sự cải thiện về giao dịch, nhưng quá trình phục hồi chưa đồng nghĩa với việc sức khỏe tài chính của doanh nghiệp được củng cố tương ứng. Trong lĩnh vực môi giới bất động sản, doanh thu thường được ghi nhận khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện ghi nhận theo quy định kế toán và hợp đồng. Tuy nhiên, thời điểm ghi nhận doanh thu không nhất thiết trùng với thời điểm nhận được tiền hoa hồng, vì vậy khoảng cách giữa doanh thu trên báo cáo và dòng tiền thực tế có thể ngày càng lớn.

Doanh thu hoạt động của doanh nghiệp môi giới bất động sản tăng nhưng lợi nhuận lại giảm. Ảnh: PV

Khi các khoản phí môi giới chưa được thanh toán đúng hạn, doanh nghiệp vẫn phải duy trì bộ máy nhân sự, chi trả lương, thuê văn phòng, đầu tư hệ thống bán hàng, marketing và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác. Nếu thời gian thu hồi công nợ kéo dài, doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng dòng tiền không đủ đáp ứng nhu cầu vận hành, nguồn lực thực tế dành cho hoạt động kinh doanh bị thu hẹp.

Một thống kê khác từ VARS đã chỉ ra, trong giai đoạn 2025-2026, có tới 65% doanh nghiệp môi giới ghi nhận thời gian nhận phí bị kéo dài từ 6 - 12 tháng. Khoảng 25% các khoản phí hoa hồng bị treo trên 1 năm hoặc rơi vào tình trạng tranh chấp pháp lý. Thời gian chờ thanh toán kéo dài khiến doanh nghiệp khó xây dựng kế hoạch kinh doanh, duy trì lực lượng bán hàng ổn định và khó chủ động mở rộng thị trường. Với những đơn vị có nguồn vốn hạn chế, chỉ một vài khoản công nợ lớn chưa được thanh toán cũng có thể làm gián đoạn hoạt động.

Dòng tiền trở thành phép thử sức bền doanh nghiệp

Ghi nhận thực tế cho thấy, môi giới bất động sản có thể hoàn thành hoạt động bán hàng, đưa sản phẩm đến khách hàng và đáp ứng các điều kiện nhận hoa hồng, nhưng việc thu tiền vẫn phụ thuộc vào cơ chế thanh toán trong hợp đồng và khả năng thực hiện nghĩa vụ của đối tác. Theo đó, các chủ đầu tư lớn, có uy tín trong nước như Vingroup, Sun Group… và các chủ đầu tư nước ngoài như CapitaLand, Gamuda Land… vẫn là lựa chọn được nhiều doanh nghiệp môi giới tin tưởng, do khả năng chi trả hoa hồng đúng tiến độ, qua đó giúp doanh nghiệp phân phối chủ động hơn về dòng tiền.

Những dự án có cơ chế thanh toán rõ ràng, đúng cam kết sẽ giúp doanh nghiệp giảm áp lực vốn lưu động, duy trì nhân sự và nâng cao khả năng cạnh tranh. Ngược lại, việc lựa chọn dự án có khả năng tạo doanh thu tốt nhưng thanh toán chậm có thể khiến hiệu quả kinh doanh bị suy giảm. Tuy nhiên, việc lựa chọn đối tác uy tín mới chỉ là một phần giải pháp; thách thức lớn hơn nằm ở khả năng tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

65% doanh nghiệp môi giới ghi nhận thời gian nhận phí bị kéo dài từ 6 - 12 tháng. Ảnh: PV

TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho biết, hiện nay nhóm doanh nghiệp môi giới bất động sản đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng do khó chứng minh năng lực tài chính. Đặc thù hoạt động môi giới là không nhất thiết sở hữu tài sản lớn, trong khi nguồn thu chủ yếu đến từ phí dịch vụ và phụ thuộc vào tiến độ thanh toán của đối tác. Điều này khiến việc đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ tài chính, tài sản bảo đảm và khả năng trả nợ trở thành rào cản đáng kể.

“Khi không tiếp cận được nguồn vốn bổ sung, doanh nghiệp khó có thể duy trì hoạt động trong thời gian chờ thu hồi hoa hồng. Vòng xoáy công nợ vì thế có nguy cơ tiếp diễn: Chậm thu tiền dẫn đến thiếu vốn vận hành; thiếu vốn khiến doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động; năng lực bán hàng suy giảm lại làm giảm cơ hội tạo doanh thu trong tương lai”, ông Đính cho hay.

Theo ông Đính, trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng và hiệu quả, doanh nghiệp môi giới không thể chỉ dựa vào quy mô nhân sự hay số lượng dự án phân phối. Năng lực quản trị dòng tiền, kiểm soát chi phí, lựa chọn đối tác và xây dựng cơ chế thu hồi công nợ sẽ quyết định khả năng trụ vững.

“Việc thực hiện đúng cam kết thanh toán hoa hồng không chỉ là nghĩa vụ hợp đồng, mà còn góp phần duy trì hệ thống phân phối ổn định, tạo dựng niềm tin và nâng cao hiệu quả bán hàng của chủ đầu tư. Đối với doanh nghiệp môi giới, cần chủ động rà soát điều khoản thanh toán, phân bổ nguồn lực phù hợp, hạn chế phụ thuộc vào một số đối tác và tăng cường quản trị rủi ro tài chính.

Trong cuộc sàng lọc hiện nay, doanh nghiệp có doanh thu lớn chưa chắc là doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt. Khả năng kiểm soát công nợ và duy trì dòng tiền mới là thước đo quan trọng để xác định ai đủ sức đi đường dài”, TS Nguyễn Văn Đính nhìn nhận.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Hai, Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, giải pháp quan trọng là cần minh bạch hóa cơ chế thanh toán phí môi giới ngay từ khi ký kết hợp đồng. Các bên cần quy định rõ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả phí, thời hạn thanh toán, điều kiện nghiệm thu và trách nhiệm khi chậm thanh toán.

“Các chủ đầu tư cần công khai quy trình đối soát, nghiệm thu và thanh toán, đồng thời bố trí nguồn tiền thực hiện nghĩa vụ với đối tác phân phối. Những khoản công nợ kéo dài hoặc có tranh chấp cần được ưu tiên giải quyết, tránh để rủi ro tài chính trong thời gian quá dài”, luật sư Nguyễn Văn Hai góp ý.