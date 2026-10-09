Hỏa hoạn trong đêm, hàng chục xe máy bị thiêu rụi

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã dập tắt đám cháy ngăn nguy cơ ngọn lửa lan sang khu vực lân cận. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Đêm 8/10, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy số 23–25 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, khiến hàng chục xe máy bị thiêu rụi. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy đã thiêu rụi hàng chục chiếc xe máy. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 8/10, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng xe máy số 23–25 phố Nguyễn Khánh Toàn. Do bên trong cửa hàng có nhiều xe máy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm khu vực bên trong, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Phát hiện hỏa hoạn, những người có mặt trong nhà đã nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Hiện trường vụ cháy tại 23 Nguyễn Khánh Toàn. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác chữa cháy, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực phía trước cửa hàng trên phố Nguyễn Khánh Toàn, tạm thời không cho các phương tiện lưu thông qua khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường vụ cháy để làm rõ nguyên nhân. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đến khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, hàng chục xe máy bên trong cửa hàng bị thiêu rụi, nhiều tài sản bị hư hỏng.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại cụ thể về tài sản chưa được thống kê. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.