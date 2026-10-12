Hỏa hoạn thiêu rụi khu chợ thực phẩm lâu đời nhất ở Paris

Chợ Marche Couvert des Enfants Rouges ở quận Marais đã tồn tại từ năm 1615 và lấy tên từ những bộ trang phục màu đỏ mà những đứa trẻ mồ côi mặc tại một bệnh viện gần chợ cho đến năm 1772.

Tạp chí Food & Wine đã xếp hạng nơi đây thứ 5 trên toàn thế giới về ẩm thực đường phố năm 2026, sau các địa điểm ăn uống khác ở London (Anh), Bangkok (Thái Lan), thành phố Lyon của Pháp và Mexico City của Mexico.

Phát biểu với báo giới tại hiện trường sáng sớm 12/10, Trung tá Pierre de Bouvier cho biết: "Chợ đã bị phá hủy hoàn toàn trong đêm từ 11 - 12/10. Không còn gì sót lại của khu chợ có mái che". Ông cho biết thêm rằng cấu trúc kim loại của nó đã "sụp đổ một phần" bên trong.

Thị trưởng Marais, ông Ariel Weil: "Điều tồi tệ nhất đã được tránh khỏi. Không có người thiệt mạng hay bị thương. Không có tòa nhà lân cận nào bị ảnh hưởng".

Ông ca ngợi sự phản ứng nhanh chóng của lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy. Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng vẫn chưa được xác định.

Khoảng 20 tiểu thương đã mất kế sinh nhai do vụ hỏa hoạn, một số người trong số họ đã bán hàng tại địa điểm này qua nhiều thế hệ.