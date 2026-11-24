AP đưa tin, đám cháy bùng phát cuối tuần qua tại khách sạn Makofi trên bãi biển Nungwi, ở phía Bắc hòn đảo, và nhanh chóng lan sang các khu nhà lân cận do gió mạnh và mái nhà lợp bằng vật liệu dễ cháy.

Lực lượng cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa trong khoảng 3 giờ trước khi khống chế được nó.

"Vụ cháy khiến một nhân viên khách sạn bị thương. Khoảng 180 du khách đã được sơ tán an toàn", nguồn tin cho hay. Du khách sau đó được chuyển đến 20 khách sạn khác.

Một quan chức Zanzibar thông báo giới chức trách sẽ tiến hành đánh giá nhanh và xác định nguyên nhân vụ cháy trước khi thực hiện “các biện pháp cần thiết”.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy đám cháy có thể bắt nguồn từ lò nướng bánh mì. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Những bãi biển cát trắng của Zanzibar thu hút nhiều khách du lịch đến quần đảo này, nơi du lịch đóng góp đáng kể vào nền kinh tế.