Hỏa hoạn tại quán karaoke ở Đồng Nai, lực lượng cứu hỏa khẩn trương ứng phó

Chiều 8/11, quán karaoke Nữ Hoàng trên đường Hai Bà Trưng, phường Bình Phước, Đồng Nai bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, lửa bùng phát dữ dội, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Công an phường Bình Phước cũng huy động toàn bộ quân số hỗ trợ chữa cháy, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Hiện thiệt hại về người và tài sản chưa được thống kê chính thức./.