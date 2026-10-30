Hỏa hoạn tại khu dân cư ở Châu Đốc, 6 hộ dân thiệt hại về tài sản

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể khoảng 9 giờ ngày 30/10, người dân phát hiện lửa bùng phát từ nhà ông Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1963, tại hẻm tổ 7, khóm Châu Long 7). Thời điểm xảy ra cháy, căn nhà khóa cửa bên ngoài, không có người bên trong. Trong lúc người dân tìm cách phá khóa để tiếp cận hiện trường, một bình gas lớn bất ngờ phát nổ, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang các nhà liền kề.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã huy động 75 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan. Các lực lượng sử dụng máy bơm, vòi nước và phương tiện sẵn có để khống chế đám cháy. Sau hơn 1 giờ nỗ lực chữa cháy, các lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khóm Châu Long 7, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, khiến 6 hộ dân bị thiệt hại về tài sản. Ảnh: TTXVN phát

Vụ hỏa hoạn khiến căn nhà ông Nguyễn Văn Tân bị cháy hoàn toàn; 5 căn nhà của các hộ dân liền kề bị ảnh hưởng, trong đó một số nhà bị cháy lan một phần, nhiều khu vực gác lửng, tầng trệt, vách tôn và phòng ở bị cháy, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.