Hỏa hoạn tại giàn khoan khí đốt lớn nhất Iran

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại giàn khoan khí SPD14D thuộc giai đoạn 14 của mỏ khí Nam Pars của Iran. (Ảnh: AFP)

Công ty Dầu khí Pars cho biết các dịch vụ khẩn cấp và đội cứu hộ đã khống chế được đám cháy. Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran báo cáo về việc sơ tán hoàn toàn giàn khoan để bảo đảm an toàn cho các kỹ sư, theo hãng thông tấn bán chính thức Fars.

Quan chức này cũng cho biết tình hình đã được kiểm soát. Các nhà chức trách đang xác định nguyên nhân vụ cháy; rò rỉ khí gas hoặc sự cố vận hành đang được xem xét như những khả năng có thể xảy ra.

Theo lời thứ trưởng, giàn khoan SPD14D cung cấp 14,5 triệu mét khối khí đốt trong tổng sản lượng hơn 700 triệu mét khối của mỏ South Pars. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong.

Mỏ khí Nam Pars, nằm ở vùng Vịnh, là mỏ khí lớn nhất của Iran và là nguồn cung cấp khí đốt quan trọng trong nước. Iran chia sẻ mỏ này với Qatar, nơi nó được gọi là mỏ phía Bắc.

Trong một sự kiện khác, cũng trong ngày 11/11, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết rằng một công nhân đã thiệt mạng và bốn người bị thương sau khi một vụ hỏa hoạn gây ra vụ nổ tại khu phức hợp khí đốt của Công ty Dầu khí Sirte ở Marsa Brega, mặc dù sản lượng khí đốt và dầu thô không bị ảnh hưởng. Công ty dầu khí Sirte là công ty con của tập đoàn dầu khí quốc doanh NOC.

Chủ tịch NOC Massoud Soleman cho biết trên Facebook rằng thông tin sơ bộ cho thấy có sự rò rỉ trong đường ống dẫn khí cung cấp cho một trong các lò hơi của cơ sở này. Ông Soleman nói với Reuters rằng việc sửa chữa dự kiến ​​sẽ mất ít nhất hai tuần. Ông cho biết thêm: "Việc chậm trễ trong phân bổ và giải ngân ngân sách - và việc trì hoãn bảo trì và đại tu cần thiết sau đó - chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả như vậy, và có khả năng dẫn đến những thảm họa lớn hơn nữa trong tương lai".

NOC cho biết hoạt động vẫn diễn ra bình thường, không có sự gián đoạn nào đối với nguồn cung cấp khí đốt cho thị trường nội địa hoặc sản xuất dầu thô. "Như một biện pháp phòng ngừa, toàn bộ nhà máy đã ngừng hoạt động", NOC cho biết, đồng thời nói thêm rằng lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy, cô lập các đường ống dẫn khí và dập tắt được ngọn lửa.

Ngành dầu mỏ của Libya đã liên tục bị gián đoạn kể từ cuộc nổi dậy do NATO hậu thuẫn năm 2011 lật đổ Muammar Gaddafi, với sản lượng bị ảnh hưởng bởi cả tranh chấp chính trị và các vấn đề kỹ thuật.

Nh.Thạch