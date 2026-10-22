Hỏa hoạn phá hủy viện dưỡng lão ở Mỹ

AP đưa tin, đám cháy bùng phát tại viện dưỡng lão Brookdale Senior Living ở Clinton, bang Mississippi, hôm 21/10 (giờ địa phương). Vụ hỏa hoạn đã phá hủy phần lớn tòa nhà và khiến hơn 100 người phải sơ tán.

Những hình ảnh được đăng tải cho thấy ngọn lửa và khói đen cuồn cuộn bốc lên từ viện dưỡng lão. Mái nhà của tòa nhà bị sập một phần khi lính cứu hỏa phun nước vào bên trong.

Ảnh minh họa: Unsplash.

Theo giới chức địa phương, đến tối 21/10, đám cháy đã được kiểm soát. Không có báo cáo ngay lập tức về thương vong tại viện dưỡng lão Brookdale Senior Living, nơi có nhiều cư dân gặp khó khăn trong việc di chuyển.

"Phần lớn tòa nhà đã bị phá hủy", Marlee Price-Cook, Giám đốc truyền thông của Brookdale Senior Living ở Clinton, thành phố nằm cách thủ phủ Jackson của bang khoảng 16 km về phía Tây Bắc, cho hay.

Những cư dân sơ tán được đưa bằng xe buýt đến một nhà thờ, nơi người thân của họ chờ đợi bên ngoài.

Trong một tuyên bố, Thống đốc Mississippi, Tate Reeves, cho biết: "Mississippi đang cầu nguyện cho cư dân, nhân viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi Brookdale ở Clinton”.

"Các cơ sở y tế tiểu bang và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Mississippi, cũng như nhiều Sở cứu hỏa đang hỗ trợ công tác ứng phó và tìm kiếm trong tòa nhà", Thống đốc Tate cho hay.

Nhà chức trách yêu cầu người dân tạm thời tránh xa khu vực xung quanh tòa nhà để lực lượng cứu hỏa có thể làm việc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

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Nguồn video: VTV